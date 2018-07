Pentathlon | Mondiali Junior Kladno 2018 | Elena Micheli e Aurora Tognetti bronzo nella

oasport

(Di martedì 31 luglio 2018) Si sono aperti, con la staffetta femminile, i campionati del mondodimoderno di svolgimento a, in Repubblica Ceca ed è arrivata subito una medaglia per l’Italia. Le nostrehanno conquistato un bellissimoprova vinta dal Guatemala (con la coppia composta da Sophia Hernandez e Sofia Cabrera) che ha centrato l’oro con 1391 punti, mentre l’argento è andato alla Cina con Zhong Xiuting e Gu Yewen con 1386. Le italiane hanno chiuso a quota 1369 grazie a 219 puntischerma, 301 nel nuoto, 300 nell’equitazione e 549laser run. Quarto posto per la Germania con Anna Matthes e Rebecca Langrehr, quinto per la Russia con Adelina Ibatullina e Mariia Khamppu, sesto per la Francia, settimo per la Corea del Sud, ottavo per il Kazakhstan, nono per l’Ungheria e decimo per la Bielorussia. LA ...