Pensioni | il Governo vuole fare in fretta | superare la riforma Fornero nella LdB 2019

Pensioni - le ipotesi sul tavolo del Governo da quota 100 a Opzione donna : Stringono i tempi e sulla riforma delle Pensioni sono diversi i nodi che il Governo Conte dovra' ancora sciogliere. Resta da risolvere la questione delle coperture finanziarie in vista della discussione sulla legge di Bilancio 2019 [VIDEO]che prendera' il via subito dopo l’estate. Si cercano le risorse per mantenere gli impegni assunti con il contratto di programma stipulato dal Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio e dalla Lega di Matteo Salvini. ...

Pensioni - il governo è a un bivio : ecco le ipotesi sul tavolo : Il tempo stringe e sulle Pensioni i nodi da sciogliere sono ancora tanti. Il problema di fondo però resta uno solo: come finanziare la Quota 100 (ed eventualmente la Quota 41) mantenendo al contempo in ordine (o quasi) i...

Pensioni anticipate - la CGIL chiede al Governo l'uscita a 62 anni o la Quota 41 : Le ultime novita' sulle Pensioni ad oggi 27 luglio 2018 vedono la CGIL ribadire le proprie richieste al Governo per l'avvio dei pensionamenti flessibili a partire dai 62 anni di eta' o dai 41 anni di contribuzione [VIDEO] senza l'applicazione di ulteriori vincoli di uscita. Nel frattempo dai Comitati si evidenzia la necessita' di separare previdenza e assistenza così come previsto all'interno della legge di bilancio 2018, mentre in campo ...

Pensioni - Rizzetto e Meloni : rigettati dal Governo emendamenti Fratelli d'Italia : Walter Rizzetto e Giorgia Meloni sui social hanno 'accusato' il Governo di aver respinto tutti gli emendamenti presentati da Fratelli d’Italia riguardanti la tematica previdenziale. Di seguito le loro parole e l’amarezza nei confronti del nuovo esecutivo che punta al decreto dignità - sottolinea Rizzetto - senza aver ben chiaro il termine dignità. Rizzetto, diretta Facebook: quale dignità intende Di Maio? L’onorevole Walter Rizzetto (Fratelli ...

Pensioni - il piano di aumenti del governo : "Fate presto - non si arriva a fine mese" : Quota 100, 42 anni di contributi o 64 anni di età minima per andare in pensione. Sono queste le ultime ipotesi circolate sulla riforma delle Pensioni promessa in campagna elettorale da Movimento 5 stelle e...

Pensioni - Governo accelera per quota 100 e 41 : superare Legge Fornero entro fine 2018 : In tema Pensioni, c'è grande fermento, da parte dei lavoratori, per conoscere il piano del Governo riguardante il superamento della Legge Fornero [VIDEO]: nelle ultime settimane, si è parlato molto di vitalizi, di Pensioni d'oro, ma anche di quota 41 e quota 100, gli strumenti che, fuor di dubbio, interessano più da vicino tutti coloro che aspirano all'uscita Pensionistica. Le promesse elettorali di Lega e Movimento Cinque Stelle avevano fatto ...

