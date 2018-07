Pechino Express 2018 | i promo in onda su Rai 2 video

Adriana Volpe e Paola Caruso nei guai con Pechino Express? Il divieto social non rispettato : FUNWEEK.IT - Pechino Express non è ancora cominciato, tuttavia da quando è stato ufficializzato il cast della stagione 2018, in partenza dal prossimo settembre su Rai2, di polemiche ne sono scaturite ...

Pechino Express anticipazioni : tre concorrenti nei guai : Pechino Express 2018: 3 concorrenti rischiano di pagare la penale A Settembre andrà in onda su Rai Due una nuova edizione di Pechino Express. Tuttavia, come molti sapranno bene, le registrazioni ci sono già state tra Maggio e Giugno. Ovviamente tutti i concorrenti non dovrebbero spoilerare nulla da contratto. Tuttavia, in base a quanto rivelato dal magazine Spy, pare che 3 concorrenti non abbiano rispettato il regolamento, rischiando di pagare ...

Francisco Porcella : a Pechino Express grazie ad Anastasia Kuzmina : Francisco Porcella a Pechino Express dopo Ballando con le Stelle: le parole di Anastasia Kuzmina Francisco Porcella è pronto per Pechino Express. L’ex concorrente di Ballando con le Stelle parteciperà alla nuova edizione del programma di Costantino della Gherardesca in coppia con l’attore Andrea Montovoli. I due saranno I Surfisti, che poi è anche il […] L'articolo Francisco Porcella: a Pechino Express grazie ad Anastasia ...

Simone Di Matteo da Pechino Express al teatro : 'Me ne infischio delle critiche' : Quando ha partecipato con Tina Cipollari alla quinta stagione di Pechino Express, Simone Di Matteo ha conosciuto gli effetti , positivi e negativi, della popolarità. E ora lo scrittore, autore di ...

Eleonora Brigliadori : "Pechino Express? Bisogno di lavorare. Mi hanno ridotto sul lastrico" : Eleonora Brigliadori, dopo essere stata esclusa da Pechino Express per le proprie convinzioni sulle cure alternative alla medicina tradizionale per guarire dal tumore, ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Oggi, in edicola questa settimana, per chiarire, una volta per tutte, le sue posizioni ma soprattutto la volontà di non chiedere scusa a Nadia Toffa, con cui, in passato, c'è stato un duro scontro (anche fisico): Non ho ...

