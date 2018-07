Paura per Mertens dopo il terremoto in Indonesia | ore di apprensione per l’attaccante

Scontro violento tra due auto - una si ribalta. Paura per i feriti nell'incidente sulla 274 - : Un rocambolesco incidente stradale si è consumato sulla strada statale 274, all'altezza dello svincolo per Presicce, dove per cause ancora tutte da accertare due auto si sono scontrate. Difficile, ...

Estate : la cura per gli animali e la Paura del terrorismo frenano le vacanze : La paura di eventuali attacchi terroristici e il desiderio di non lasciare da soli gli “amici” animali frenano l’entusiasmo di partire. Lo rileva uno studio dell’Eurispes. In particolare tre italiani su dieci viaggiano meno dopo gli attacchi degli ultimi anni. Le donne hanno più paura degli uomini (32,7% rispetto a 25,7%), gli oltre 65enni i più prudenti (32%); un timore che diminuisce con l’abbassarsi ...

Auto a fuoco in superstrada - Paura per le due bambine a bordo : Empoli, 30 luglio 2018 - Attimi di paura per una famiglia con due bambine di 6 e 11 anni per l' Auto andata a fuoco mentre viaggiavano sulla superstrada. Secondo una prima ricostruzioen dei fatti i ...

Malore per Ornella Vanoni/ Come sta? Concerto annullato in Sicilia e Paura sui social : Nessuna polemica per l'annullamento del Concerto di Ornella Vanoni in Sicilia ma la paura non è mancata quando si è parlato di un piccolo Malore, cosa è successo alla regina della musica?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:15:00 GMT)

Georgette Polizzi parla della sclerosi : "Ho Paura di perdere il controllo delle mani" : In un'intervista a Radio Radio, l'ex concorrente di Temptation Island si è lasciata andare ad alcune confessioni. Ecco qual...

Da Paura il processore Huawei Kirin 980 : dal 31 agosto per Mate 20 e non solo : Meglio tenersi pronti alla prossima rivoluazione per il processore Huawei Kirin 980 in arrivo il prossimo 31 agosto. Il produttore ha appena fatto sapere che il prossimo 31 agosto, quasi in concomitanza con l'avvio della nota IFA di Berlino, si terrà un keynote molto speciale in cui la nuova componente hardware che farà da motore ai prossimi top di gamma sarà presentata. Un salto di qualità in potenza è in arrivo? I primi ad aver dato notizia ...

Frank Furedi ci spiega perché la cultura della Paura non è solo da populisti : Il cospirazionismo è parte della cultura della paura? "Tutte le parti hanno abbracciato idee semplicistiche sul funzionamento del mondo. L'immaginazione cospirazionista è diventata piuttosto ...

“Concerto annullato”. Malore per Ornella Vanoni : Paura per la cantante : Ornella Vanoni non sta bene. Il tour della cantante milanese è stato annullato per le sue non idonee condizioni di salute fino al 1° settembre. A comunicarlo è stato F&P Group – Concerti ed eventi sui social. “Siamo spiacenti nel comunicare che il concerto di Ornella Vanoni previsto per domani, domenica 29 luglio, a Zafferana non sarà realizzato a causa di una lieve indisposizione dell’artista che le impedisce di esibirsi”, si legge ...

Lazio - Paura per Immobile : si blocca - ma l'allarme rientra in serata : Pomeriggio di paura in casa Lazio . Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, nel corso della seduta di allenamento pomeridiana si è infatti bloccato Ciro Immobile. Il centravanti ha rimediato una forte contusione al ginocchio destro in uno scontro con Bastos . Attimi di ...

