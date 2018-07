PATTO CONTE-TRUMP Il riscatto del Premier e dell' Italia passa da Libia e Tap

Libia - il “PATTO” tra Trump e Conte per sfidare Macron : Tripoli diventa uno strumento di pressione sulla Francia : La questione libica ha occupato una parte importante del colloquio tra Donald Trump e Giuseppe Conte a Washington. Il primo ministro italiano ha spiegato come la Casa Bianca appoggi l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla Libia, a Roma, il prossimo autunno. Trump si è detto “d’accordo sul fatto che l’Italia diventi un punto di riferimento in Europa e il principale interlocutore… per quanto riguarda soprattutto la Libia”, ha ...

PATTO Conte-Trump su Libia “regia comune Italia-Usa”/ Ultime notizie Washington : “no dazi su aziende italiane” : Conte da Trump a Washington: governo italiano mediatore tra Usa, Russia e Ue. Il vertice per rinsaldare l'asse tra Roma e Casa Bianca: i temi in agenda(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 11:03:00 GMT)

Conte vola da Trump negli UsaPATTO sulla Libia (anti-Macron) : Conte da Trump per un patto sulla Libia: "Cabina di regia comune Italia-Usa". Obiettivo: contrastare le mire geopolitiche del presidente francese Segui su affaritaliani.it

DALLA CINA/ Lao Xi : a Conte serve un PATTO con la Francia per evitare la rivoluzione : Migranti, pmi ed economia condizionano il governo. Che deve però consolidare il consenso che ha nel paese. A Conte occorre un patto con la Francia. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 06:01:00 GMT)CAOS MIGRANTI/ Giornali e Ong, il fascino del "golpe" proibito, di N. BertiDIETRO LE QUINTE/ Migranti, "strategia Scalfaro" per far fuori Salvini, di M. Maldo

Migranti - veto italiano poi si tratta. PATTO Conte-Macron apre spiraglio : Un Patto tra Giuseppe Conte e Emmanuel Macron apre lo spiraglio per un accordo al cruciale vertice Ue sui Migranti. Roma e Parigi vorrebbero arrivare ad un'intesa a 28, ma le speranze di riuscire...

Il Pd trema anche in Emilia-Romagna : ora Regione e Comuni sono contendibili. E si teme PATTO Lega-M5s : Il Pd dell’Emilia-Romagna trema dopo i risultati dei ballottaggi del 24 giugno. A Imola, da oltre 70 anni in mano al centrosinistra, ha vinto la candidata del M5s Manuela Sangiorgi, sconfiggendo Carmen Cappello sostenuta dal Pd e, per l’occasione, anche dal Mdp di Pierluigi Bersani. La candidata pentastellata ha ribaltato il risultato del primo turno che vedeva in testa la candidata democratica, a dimostrazione che qui ha funzionato ...

Conte-Macron - il PATTO segreto sui migranti che ha sbloccato il caso Lifeline|L’ira di Salvini : Novanta minuti di vertice dopo le telefonate con il premier maltese Muscat e la cancelliera tedesca Merkel

Giuseppe Conte - la 'triangolazione con il Quirinale' : PATTO segreto - chi fanno fuori dal governo : In Parlamento qualcuno è convinto che Luigi Di Maio stia 'abdicando in favore di Giuseppe Conte del ruolo di uomo-immagine del Movimento 5 Stelle '. La tesi del forzista Enrico Costa , rilanciata nel ...

Dal PATTO di Parigi fra Macron e Conte sugli hotspot europei resta fuori la Libia : La Libia resta fuori dal "Patto di Parigi". Italia e Francia concordano nella realizzazione di hotspot europei nei Paesi di origine e sul rafforzamento della missione navale Frontex (ma su questi due punti un passaggio decisivo sarà il Consiglio europeo di fine giugno a Bruxelles). Ma in questa strategia resta fuori un paese cruciale nel contrasto al traffico di esseri umani: la Libia.La ragione ufficiale, hanno ribadito fonti presenti al ...

La strategia di Macron : PATTO con il governo Conte in chiave antitedesca : Quando nacque l’alleanza M5S-Lega, Emmanuel Macron reagì stizzito, definendole «forze paradossali su un progetto che non vedo». I timori scaturivano dai leghisti amici di Marine Le Pen, la sua arcinemica (e che, a sua volta, guarda ai grillini come alla peste). Con un premier come Giuseppe Conte, in quota pentastellata e un vago passato di sinistra...

Il "PATTO del terrazzo" Lega e 5 Stelle alleati con Conte premier : Al secondo tentativo, Lega e M5s trovano l'intesa per la nascita di un governo politico. Alle 19 di ieri, dopo una lunga trattativa, Luigi di Maio e Matteo Salvini annunciano la fumata bianca: "Ci sono tutte le condizioni per un governo politico M5s Lega". Il "patto del terrazzo" (Salvini, Di Maio e Conte vengono intercettati dai fotografi sui terrazzi di Montecitorio durante la trattativa) si poggia su uno schema che prevede Paolo Savona agli ...