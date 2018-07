Patrizia di Gomorra | Cristiana Dell’Anna sposa Emanuele dopo soli 10 mesi insieme

Anticipazioni Gomorra 4 : Ciro in dubbio - Patrizia potrebbe morire : Non è stata ancora svelata ufficialmente la data di debutto della prima puntata della quarta stagione di Gomorra, ma già ci sono diversi rumors che indicherebbero la data d'inizio della serie tv per i primi mesi del 2019. Inoltre, a confermare queste indiscrezioni è stato uno dei principali protagonisti della serie, Salvatore Esposito (Genny Savastano) che sui social ha stuzzicato i fan, rivelando il periodo d'inizio, ma anche mettendo in dubbio ...

ANTICIPAZIONI/ Quarta stagione di Gomorra : Patrizia Santoro potrebbe morire : Non è stata ancora svelata ufficialmente la data di debutto della prima puntata della Quarta stagione di Gomorra, ma già ci sono diversi rumors che indicherebbero la data d'inizio della serie tv per i primi mesi del 2019. Inoltre, a confermare queste indiscrezioni è stato uno dei principali protagonisti della serie, Salvatore Esposito (Genny Savastano) che sui social ha stuzzicato i fan, rivelando il periodo d'inizio, ma anche mettendo in dubbio ...

'Le vere Scianel della camorra prestate a Gomorra' : Lena - Patrizia e Giuseppina - le donne del clan Aprea : «Nel clan Aprea il controllo dell'economia era esercitato da loro. Ed erano sempre loro a dare l'ultima parola, nel senso che controllavano anche i conti portati da noi». Soprattutto, dice ancora il ...