Partito il tour Audi Q8

Electric Tour - Partito da Bari il roadshow delle auto green : Si è conclusa a Bari la prima tappa delledizione 2018 dellElectric Tour, il roadshow organizzato da Quattroruote per far conoscere le ultime novità del mercato sul fronte della mobilità sostenibile. Le protagoniste dell'evento sono auto ibride, plug-in ed elettriche che i visitatori hanno la possibilità di guidare affiancati dai nostri driver. In queste giornate inaugurali abbiamo trascorso tutto il weekend in piazzale Paolo Pinto, davanti ...