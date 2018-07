Partiti | la proposta di legge di Paragone | obbligo di dichiarazione da mille euro in su e

ilfattoquotidiano

(Di martedì 31 luglio 2018) Allacciate le cinture e fate gli scongiuri, perché in Parlamento non la faranno passare facilmente. Atterra sulla piattaforma Rousseau ladidel M5s che promette di portare trasparenza totale sul finanziamento privato ae fondazioni politiche, rimediando alle opacità lasciate dall’abolizione di quello pubblico che inquinano la vita politica, come dimostrano ciclicamente scandali e inchieste giudiziarie. La, firmata dal senatore Gianluigi, rimarrà 60 giorni online per ottenere pareri e placet degli iscritti prima di essere depositata in forma definitiva in Parlamento, dove entrerà in concorrenza con una dozzina di proposte sul tema, compresa quella depositata a maggio dalla deputata grillina Federica Dieni. Laè di soli 5 articoli ma entra negli ingranaggi laschi delle norme che regolano i rapporti economici attorno alla politica, ...