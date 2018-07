Parma | arriva il colpo per la difesa di D’Aversa

Parma - dopo la sentenza spazio al mercato : arriva un altro colpo di Faggiano! : Parma pronto a rafforzarsi dopo aver tirato un grande sospira di sollievo in merito alla sentenza a seguito degli sms di Calaiò Il Parma ha tirato un sospiro di sollievo, non sarà retrocessa in Serie B, ma partirà da un pericoloso -5 in classifica nel prossimo campionato di Serie A. Per colmare questo piccolo gap con le altre squadre, il ds Faggiano sta tentando di rafforzare ulteriormente la rosa, regalando a mister D’Aversa nuove ...

Caso Parma - arriva la sentenza : ecco la decisione del Tribunale federale nazionale : Emanuele Calaiò stangato dal Tribunale federale nazionale, ecco le decisioni sul Caso Parma e gli sms ai calciatori dello Spezia Il Tribunale federale nazionale si è espresso in merito al Caso Parma relativo allo scambio di sms tra l’attaccante Emanuele Calaiò ed i suoi colleghi dello Spezia. Il polverone sollevato a seguito di tali messaggi ha portato ad una penalizzazione per il Parma di 5 punti da scontare nel prossimo campionato ...

Alessandro Lucarelli duro sul “caso Parma” - poi svela un’offerta arrivata da… Cristiano! : Alessandro Lucarelli ha deciso di dire basta col calcio giocato dopo la promozione con il Parma, no secco anche al fratello ed al Livorno Alessandro Lucarelli, intervistato da Skysport, ha parlato della ben nota situazione legata al Parma calcio ed al processo per gli sms di Calaiò ai colleghi dello Spezia: “A differenza delle notizie che arrivano da fuori, noi siamo tranquilli. Siamo con la coscienza pulita, sia come squadra che ...

Calciomercato Parma - tentativo per l’attacco : può arrivare uno svincolato : 1/13 Donato Fasano/LaPresse LaPresse/ ...

Calciomercato Parma - arriva Bruno Alves : è fatta per il portoghese : Un rinforzo di esperienza per la difesa del Parma della prossima stagione. Manca ancora l'ufficialità, ma la società gialloblù ha di fatto chiuso per l'arrivo di Bruno Alves, difensore classe 1981 ...

Parma - Faggiano scatenato : il prossimo rinforzo potrebbe arrivare da Russia 2018 : Parma attento alle vicende mondiali, il club del ds Faggiano si appresta ad andare all’assalto di un calciatore messosi in luce a Russia 2018 Il Mondiale si sa, è una grande occasione per i calciatori per mettersi in mostra in chiave calciomercato. Uno di questi “ex” sconosciuti venuti alla ribalta a Russia 2018, è finito nel mirino del Parma. Si tratta dell’esterno offensivo dell’Egitto Mahmoud Ibrahim Hassan, noto ...

Parma - arriva il primo colpo per la Serie A : Parma, il ds Faggiano si appresta a concludere il primo acquisto di una lunga estate: la campagna di rafforzamento è solo all’inizio Il Parma ha preso Leo Stulac dal Venezia. E’ questo il primo acquisto del nuovo corso parmense in Serie A, in attesa di conoscere gli eventuali risvolti del ben noto caso legato agli sms di Calaiò. Il centrocampista andrà a piazzarsi al centro del reparto di D’Aversa, nel ruolo di regista ...

Caso Parma - il deferimento : arriva il primo colpo di scena : Caso Parma – Ore caldissime in casa Parma, a rischio la promozione in Serie A conquistata sul campo. Il club nel mirino per l’ultima gara del campionato regolamentare in Serie B contro lo Spezia per gli sms inviati prima della partita ai calciatori dello Spezia dove veniva chiesto un atteggiamento ‘morbido’ nel decisivo match che poi ha portato alla promozione del Parma. I calciatori dello Spezia hanno ‘denunciato’ il tentativo, la squadra ...

Deferimento Parma - arriva la risposta del club emiliano : Il Parma risponde alle accuse avanzate dalla Procura Federale, accuse che hanno portato al Deferimento del club “Non abbiamo ancora ricevuto nulla in merito al Deferimento. Lo abbiamo appreso dai mezzi di informazione e questo lo trovo scandaloso, prima sarebbe stato corretto informarci. In ogni caso noi eravamo e restiamo assolutamente tranquilli”. L’amministratore delegato del Parma, Luca Carra, commenta così ...

Spezia-Parma - sms sospetti - arriva l’accusa : tentato illecito - Serie A a rischio : Spezia-Parma- Rischia di trasformarsi in un clamoroso polverone il ritorno in Serie A del Parma. Come appreso dai colleghi dell'”Ansa”, e come riportato da “SportMediaset“, è arrivata l’accusa del Procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, nei confronti del club emiliano. rischio Serie A tentato illecito: è questa, come riporta l'”Ansa”, l’accusa che la il Procuratore della […] L'articolo ...

Calciomercato Parma - super scambio per arrivare a Pazzini : Come riferito da 'Sky Sport', i ducali sono disposti ad inserire tre contropartite tecniche nella trattativa: Calaiò, Baraye e Di Cesare.

Parma - arriva Balotelli : primo colpo per la Serie A : Parma, arriva Balotelli- Mario Balotelli al Parma? Sì, si può. Mino Raiola, noto procuratore del giocatore, è stato avvistato in città. Come riportato dai colleghi della “Gazzetta di Parma“, l’ex attaccante di Milan e Inter potrebbe vestire la maglia del Parma in vista della prossima stagione. primo RINFORZO PER LA Serie A Mario Balotelli sarebbe […] L'articolo Parma, arriva Balotelli: primo colpo per la Serie A proviene ...