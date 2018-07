Parigi val bene una sfida all' ultimo sangue tra i Macron boys

Sicicon Valley porta al club Ferrari di Parigi la pizza ai grani antichi siciliani : Due pizzaioli di San Giuseppe Jato, Giovanni e Tony Laudani hanno conquistato gli appassionati del club Ferrari di Parigi. Grazie all’associazione Sicicon Valley, incubatore di start

Ofenbach/ Video - il duo Parigino fa ballare Roma con “Party” (Wind Summer Festival 2018) : Dopo il successo di “Be Mine”, il duo parigino Ofenbach torna con il singolo intitolato "Party". Questa sera, giovedì 5 luglio, Dorian Lo e César de Rummel saranno al Wind Summer Festival.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 07:58:00 GMT)

Atletica – Diamond League - a Parigi l’azzurra Elena Vallortigara chiude al quinto posto nell’alto : In una gara dominata dalla russa Laistskene, l’azzurra Vallortigara chiude al quinto posto nell’altro superando l’1.94 Serata scintillante a Parigi. l’azzurra Elena Vallortigara supera 1,94 ed è quinta nell’alto dominato dalla russa Maria Laistskene (2,04). Abderrahman Samba fa tremare il mondiale dei 400hs: il suo 46.98 è il secondo tempo di sempre al di sotto dei 47 secondi, a solo 20 centesimi dal primato iridato di ...

Christian Dior - prevale lo scenario rialzista a Parigi : Ottima performance per la casa di moda francese , che scambia in rialzo del 2,48%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ...

Parigi : “Possibile sbarco a Malta per Lifeline”. Aquarius verso Marsiglia dopo il no di La Valletta : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. A dirlo è il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all’emittente radiofonica Rtl. «Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta». Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazion...

Lifeline in balia del mare e della politica - Parigi : È possibile l’approdo a Malta. La Valletta : Non abbiamo ancora decidere : La soluzione per l’imbarcazione con 234 migranti a bordo sarebbe frutto di un accordo tra Macron e Muscat. Toninelli replica Salvini: “La Guardia costiera opera in autonomia”

Parigi : “Possibile sbarco a Malta per Lifeline”. La Valletta nega il rifornimento all’Aquarius : La nave tedesca Lifeline, con 234 migranti a bordo, potrebbe approdare a Malta. A dirlo è il portavoce del governo francese, Benjamin Griveaux, parlando all’emittente radiofonica Rtl. «Ora - ha affermato - sembra emergere una soluzione europea con un possibile sbarco a Malta». Griveaux ha spiegato che lo sbarco sarebbe il frutto di una conversazion...

Parigi vuole far sbarcare la Lifeline a Malta ma La Valletta prende tempo : Non si è ancora concluso il limbo dei 230 migranti della ong Lifeline, che da giorni incrocia nelle acque del Mediterraneo centrale in attesa che un Paese europeo si decida ad aprire i porti.Dopo la chiusura di quelli italiani già ribadita da settimane dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, anche gli altri Stati mediterranei della Ue non sembrano voler mettere a disposizione i propri. La richiesta del Viminale di aprire il porto francese di ...

Migranti - Parigi : “Lifeline - possibile sbarco a Malta”. La Valletta : “Ancora nessuna decisione”. Nave Maersk attracca a Pozzallo : È vicino a una svolta il braccio di ferro fra gli Stati europei per l’accoglienza dei 234 Migranti a bordo della Lifeline, la Nave della ong tedesca bloccata da giovedì scorso al largo di Malta. In mattinata il portavoce del governo francese Benjamin Griveaux ha dichiarato che una “soluzione europea sembra emergere”: si tratterebbe di un “possibile sbarco a Malta“. La Valletta, però, non ha ancora preso una ...

Parigi val bene una (pro)messa. Conte e Macron fanno pace : Dimenticare le tensioni e «andare mano nella mano, verso soluzioni della crisi dei migranti». Questo è il messaggio che hanno voluto far passare Emmanuel Macron e Giuseppe Conte, accolto con gli onori all’Eliseo, nel suo primo vertice di Stato. E al nervosismo della lunga ora di attesa della conferenza stampa congiunta, densa di interrogativi, a volte ironici («Colpa degli italiani, sempre in ritardo») e spesso preoccupati dei giornalisti ...

Aquarius - Tria non va a Parigi - Conte valuta se annullare incontro... : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria ha annullato l'incontro previsto per oggi a Parigi con il suo omologo francese Bruno Le Maire, in seguito alle polemiche tra Francia e Italia sulla vicenda Aquarius, mentre il ...

Aquarius verso Valencia - Parigi critica l'Italia - Ue : 'Migrazione mette in pericolo il progetto europeo' : Quattrocento dei 629 migranti soccorsi in mare dalla nave Aquarius, bloccata al largo a seguito del braccio di ferro tra Italia e Malta , sono stati trasbordati su due imbarcazioni italiane mentre gli ...

Aquarius verso Valencia, Parigi critica l'Italia | Ue: "Migrazione mette in pericolo il progetto europeo"

Migranti - Aquarius verso Valencia Scontro Francia-Italia sui migranti Parigi : "Italia cinica e vomitevole" : Durissimo giudizio espresso dal portavoce di En Marche, il partito del presidente Macron. Madrid giudica il comportamento dell’Italia «passibile di violazioni penali». La cancelliera: «Europa risponda in modo unitario»