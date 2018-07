Parco Archeologico di Selinunte | “Ripartirà la ricerca sull’Agorà arcaica e sul santuario

Archeologia - paesaggio agricolo - paesaggio naturale tutti con pari dignità nel Parco Archeologico di Selinunte : “Con la mietitura verranno realizzati prodotti come cous cous, farina, pasta ed i ricavi saranno reinvestiti nella valorizzazione del Parco. E’ la seconda volta che la Sicilia è precursore per questa collaborazione tra Beni Culturali ed Agricoltura. E’ accaduto già in occasione del Vinitaly”. Lo ha dichiarato oggi Alessia Davi , Commissario del Consorzio Ballatore, intervenendo oggi al briefing stampa per la prima volta tenutosi proprio sui ...

Laura Pausini Vs Beyoncè/ Video - le “modalità da concordare” la nota ufficiale del Parco Archeologico : Laura Pausini contro Beyoncè dopo il no alla star americana, la cantante romagnola chiede il Colosseo e rivendica il suo orgoglio tricolore: "Meglio così, prima gli italiani".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 20:12:00 GMT)

Parco Archeologico di Selinunte : il 25 luglio la mietitura del grano - si produrranno cous cous e pasta : “Mercoledì dinanzi agli occhi della stampa la mietitura del grano all’interno del Parco Archeologico di Selinunte con il quale si produrranno cous cous e pasta con il logo del Parco. Abbiamo il Monococco, grano ritrovato all’interno della Grotta dell’Uzzo, uno dei più importanti siti preistorici della Sicilia. Il briefing alle ore 11 e 30 proprio nei campi agricoli. Una grande occasione per vedere e filmare un’importante novità”. Lo ha ...

Parco Archeologico di Selinunte - al via 'Teatri di Pietra 2018' : Al via, questa sera, la kermesse teatrale " Teatri di Pietra 2018 " al Parco Archeologico di Selinunte. La manifestazione propone un ricco calendario, composto da 7 spettacoli e 3 prime nazionali. L'edizione, promossa dal Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa in collaborazione con Teatri di Pietra Sicilia ed Etreusa, verr inaugurata oggi, sabato 21 ...

Domani - Sabato 21 Luglio : “Teatri di Pietra” al Parco Archeologico di Selinunte : “Domani al Parco Archeologico di Selinunte al via Teatri di Pietra 2018 con spettacoli straordinari e ben 3 prime nazionali. Si inizia con Hesperios ambientato proprio nell’Acropoli”. Lo ha annunciato oggi, Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte. “Anche quest’anno, puntuale come sempre – ha proseguito Caruso – i “Teatri di Pietra” propongono un calendario prestigioso composto da 7 spettacoli. Essi daranno al vasto pubblico ...

Da domani - Sabato 21 Luglio : “Teatri di Pietra” al Parco Archeologico di Selinunte : “domani al Parco Archeologico di Selinunte al via Teatri di Pietra 2018 con spettacoli straordinari e ben 3 prime nazionali. Si inizia con Hesperios ambientato proprio nell’Acropoli”. Lo ha annunciato oggi, Enrico Caruso, Direttore del Parco Archeologico di Selinunte. “Anche quest’anno, puntuale come sempre – ha proseguito Caruso – i “Teatri di Pietra” propongono un calendario prestigioso composto da 7 spettacoli. Essi daranno al vasto pubblico ...

"Teatri di Pietra" al Parco Archeologico di Selinunte con eventi fino al 21 agosto : "Domani al Parco Archeologico di Selinunte al via Teatri di Pietra 2018 con spettacoli straordinari e ben 3 prime nazionali. Si inizia con Hesperios ambientato proprio nell'Acropoli". Lo ha annunciato oggi, Enrico Caruso , Direttore del Parco Archeologico di Selinunte.

La ragazza colomba al Parco Archeologico di Kaukana : Tre differenti rassegne, un'unica direzione artistica. Quella di Maurizio Nicastro. Il calendario degli spettacoli estivi 2018 si annucia ricco di novità all'Arena di Casuzze, al circolo velico Kaucana e al parco archeologico di Kaucana.

La ragazza colomba al Parco Archeologico di Kaukana : Tre differenti rassegne, un’unica direzione artistica: quella di Maurizio Nicastro. sabato al parco archeologico di kaucana La ragazza colomba

Colosseo : al Parco Archeologico la notte della Luna Rossa : Lo spettacolo raro dell’eclissi totale di Luna più lunga del secolo e della contemporanea grande e luminosa opposizione di Marte, nello contesto del Parco Archeologico del Colosseo. E’ quello che potranno ammirare i visitatori del sito capitolino il 27 luglio quando, dopo quasi tre anni di assenza, torna nei cieli italiani lo spettacolo dell’eclissi totale di Luna. In questa occasione la Luna sarà alla massima distanza dalla ...

Parco Archeologico dei Campi Flegrei - settimana ricchissima di appuntamenti di musica - danza e spettacolo. : Le aperture speciali sono per il 19 luglio dalle 20 alle 23, e venerd ì 20 luglio dalle 16 alle 20 , aspettando il tramonto sulla terrazza del golfo flegreo per godere di spettacoli ed eventi. Gioved ...

L'estate al Parco Archeologico dei Campi Flegrei : Ma anche teatro, spettacoli, musica e danza: sono soltanto alcuni assaggi dei 60 appuntamenti che da sabato 7 luglio a domenica 16 settembre daranno vita alla rete archeologica flegrea. Al Museo ...

Musico-archeologia nel Parco Archeologico di Paestum : Il particolare progetto è ispirato alla fruizione dei siti archeologici dell'Europa del Nord, nei quali rievocazioni e spettacoli vengono introdotti nelle visite quotidiane del pubblico. C'è una ...

Oggi iniziato al Parco Archeologico di Selinunte la convention internazionale sulla botanica. : ... della Fondazione Herbarium Greuter e di WISHE , World International Sicilian Heritage, ha organizzato il Simposio internazionale La Botanica fra Natura, Cultura, Arte e Scienza , Botany at the ...