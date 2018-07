Il Papa ai chierichetti : "La strada per la santità non è per i pigri" : 'Quanto sarebbe bello una vita in pace in tutte le parti del mondo fosse altrettanto naturale: ma purtroppo in molti luoghi è solo un desiderio' . Tra i vescovi presenti in piazza San Pietro, anche ...

"Riaprite la strada per la tomba di mio papà - ucciso dalla 'ndrangheta perché disse no al pizzo" : Cartisano, assassinato in Aspromonte 25 anni fa: aveva fatto arrestare i suoi estorsori. Parla la figlia che ne ha raccolto l'eredità: "Un oltraggio alla memoria il sentiero chiuso per crolli e incuria"

Foggia - auto finisce fuori strada : morti papà e figlia di 4 anni - grave la mamma : Gravissimo incidente stradale questa mattina a Foggia. L’auto su cui viaggiava una famiglia sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Per un uomo e per la figlioletta di quattro anni non c’è stato nulla da fare, la mamma invece è ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

Auto fuori strada per l’asfalto reso viscido dalla pioggia : morti papà e figlia di 4 anni - grave la madre : Un incidente stradale è avvenuto questa mattina alle porte di Foggia: 2 persone sono morte ed un’altra è rimasta gravemente ferita. Le vittime sono padre e figlia di 4 anni, mentre la madre della piccola è in gravi condizioni. L’incidente si è verificato sulla SS673, a pochi km dal centro abitato. L’Auto su cui viaggiava la famiglia, secondo quanto accertato dai carabinieri, sarebbe uscita fuori strada probabilmente a causa ...

Usa - papà muore in un incidente stradale con le sue 4 figlie. Si salva solo la mamma : Il tragico incidente stradale è avvenuto venerdì scorso nel Delaware, negli Stati Uniti. Un uomo di sessantuno anni del New Jersey è morto insieme alle sue quattro figlie di età compresa tra i 13 e i 20 anni. solo la moglie e mamma delle ragazze si è salvata ma è ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere

“Tutto di fuori”. Spettacolo hot di Cecilia Rodriguez - che rimane nuda per strada. Errore fatale. E i Paparazzi erano lì : Che Cecilia Rodriguez abbia un fisico da urlo è roba nota. L’abbiamo vista pi volte svestita nella Casa del Grande Fratello Vip e continuiamo a vederla in tutto il suo splendore negli scatti social che la sorellina di Belen e Jeremias condivide sui suoi canali social. È estate adesso e non è raro vederla in abiti succinti, quindi con le curve in bella mostra. Se però ci si mettono pure i paparazzi, allora è ancora meno raro prendere ...

“Che figo!”. Ricordate il figlio di Gianni Morandi? Oggi Pietro ha 20 anni e ha preso la strada del papà : ecco cosa fa. E sorprende : “Questo è Tredici Pietro, mica pizza e fichi”. Pietro Morandi, figlio di Gianni e della sua seconda moglie Anna Dan, rappa così nel suo nuovissimo brano Pizza e fichi, appena uscito su YouTube (qui un frame dal video). Prodotto da Mr. Monkey, il pezzo porta la firma di Tredici Pietro, questo lo pseudonimo scelto dal ventenne per la sua avventura musicale. Non male per essere il debutto ufficiale. La produzione è orecchiabile e il ragazzo ...

Il Papa a Ostia : "Basta omertà e prepotenze - bisogna aprire la strada alla legalità" : "Il Signore - ha spiegato il Pontefice - ci chiama anche oggi a preparare il suo arrivo, anche in questa città il cui nome, Ostia, richiama proprio l'ingresso"

Strattoni e calci al figlioletto in strada a Mestre. Il piccolo piangeva e diceva : 'Basta papà' : MESTRE - Strattonato fino a farlo cadere, e poi preso a calci sul fianco. Non è riuscito a sfuggire e chiedere aiuto e tanto meno a difendersi: la vittima è un bambino di circa otto anni. A mettergli ...