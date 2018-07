Paolo Del Debbio | Mediaset? Mi hanno messo in panchina perché davo troppo spazio

Rai - GiamPaolo Rossi in pole position : oggi riunione del cda : Potrebbe essere lui, e non Marcello Foa . Lui è Giampaolo Rossi. In pole position per diventare presidente della Rai, di cui è consigliere di amministrazione appena nominato, se i veti berlusconiani ...

Anticipazioni Temptation Island : GianPaolo scopre la scappatella della fidanzata : La quarta puntata di Temptation Island 2018 in onda oggi su Canale 5 rivela che sara' un appuntamento a dir poco denso di colpi di scena e di grandi novita'. Per le coppie rimaste in gioco arrivera' il momento della resa dei conti finale, dato che ormai siamo giunti al penultimo appuntamento di questa edizione. Questa sera vedremo che Gianpaolo scoprira' dai filmati di Filippo Bisciglia la scappatella della sua fidanzata Martina con uno dei ...

Il ritratto del ministro Paolo Savona : un economista fine ed illuminato - : Mai errore fu più grande, nella valutazione politica di un dirigente di tale livello. Ciampi, da Premier, diceva con quella unione "zoppa" che, se non la si modificava avrebbe, la moneta unica, ...

Paolo FOX/ Oroscopo di oggi e previsioni del 30 luglio 2018 : Toro agitato - gli altri segni? : Oroscopo 2018, 30 luglio, previsioni segno per segno di PAOLO Fox: grande agitazione per il Toro, Ariete fase di cambiamento, tra tutti gli altri segni quali sono quelli al top?(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 05:00:00 GMT)

1830 giorni senza padre Paolo. Oggi più che mai abbiamo bisogno della sua voce : Cinque anni fa, nella notte tra il 28 e il 29 luglio del 2013, si perdevano le tracce di padre Paolo Dall'Oglio, rapito a Raqqa, in Siria. Da 1830 giorni non si hanno più notizie del fondatore della comunità inter-religiosa di Deir Mar Musa al-Habashio, nel nord siriano, a circa 80 chilometri dalla capitale Damasco. Cinque anni senza risposte, tra voci false e avvistamenti mai confermati, che hanno favorito il calare dell'oblio sul ...

Temptation Island anticipazioni - il bacio del tradimento : GianPaolo senza parole : La quarta puntata di Temptation Island 2018 si preannuncia densa di colpi di scena e di grandi novità. Le anticipazioni ufficiali su quello che vedremo in onda nel corso della puntata che sarà trasmessa in tv il prossimo lunedì 30 luglio in prime time rivelano che la protagonista indiscussa della serata sarà sicuramente la fidanzata Martina, la quale si lascerà andare a degli atteggiamenti fin troppo eloquenti con uno dei tentatori del suo ...

Liziero - la scalata nel San Paolo e l'offerta del Borussia Dortmund : ROMA - A certificarlo è stato un recente studio del Cies Football Observatory: sono 1.236 i calciatori brasiliani che giocano in giro per il mondo, il Paese di Pelé rappresenta la grande fabbrica del '...

Oroscopo del giorno : sabato 28 luglio 2018 di Paolo Fox : Puntuale anche il fine settimana arriva Paolo Fox con le previsioni e l’Oroscopo del giorno. Il noto astrologo è tornato anche oggi, sabato 28 luglio 2018, con la classifica delle stelle e le previsioni per i dodici segni dello zodiaco. Oroscopo 28 luglio 2018: le previsioni di Paolo Fox Cosa le stelle hanno in serbo per l’amore, la fortuna, il lavoro e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Tranquilli, a dircelo ci pensa Paolo ...

Compagnia San Paolo elegge il nuovo segretario della fondazione : Teleborsa, - Il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo , presieduto da Francesco Profumo, ha nominato, all'unanimità Alberto Anfossi nuovo segretario Generale della fondazione Torinese. ...

Oroscopo di Paolo Fox - venerdì 27 luglio : le previsioni del weekend : Paolo Fox, previsioni del weekend: l’Oroscopo del giorno L’Oroscopo di Paolo Fox di oggi e le previsioni del weekend. Si inizia con il segno dell’Ariete: un weekend all’insegna dell’allegria e dell’energia. Ad agosto non avranno tempo per i ripensamenti, quindi devono capire fin da subito cosa vogliono in amore. Toro: questa settimana non ha regalato grandi stimoli e il fine settimana sarà uguale. Ci sono tensioni ...

Universiadi 2019 - iniziati i lavori alla pista di atletica del San Paolo : Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione della pista di atletica dello stadio San Paolo in vista delle Universiadi 2019. L'intervento ammonta a circa un milione e 233mila euro. 'Si parte dal ...

Paolo Bonolis - la verità della moglie sull'aereo privato : 'Mia figlia ha problemi motori' : Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, torna a parlare delle critiche e delle polemiche scoppiate sui social dopo le sue foto sull'aereo privato, le quali hanno scatenato un vero e proprio polverone mediatico. In moltissimi si sono scagliati contro la Bruganelli, ritenendo che con questo modo di fare tendesse a mettere in evidenza e bella mostra la propria ricchezza, facendo fare brutte figure a suo marito Paolo. Ma Sonia non ci sta a queste ...