Palermo | minori stranieri non accompagnati sfruttati nei campi per 12 euro al giorno

Palermo - minori stranieri sfruttati da una cooperativa : otto indagati. “Salari da 12 euro al giorno per lavorare nei campi” : Accoglievano minori stranieri non accompagnati nella propria comunità, poi li reclutavano per farli lavorare in campi agricoli, pizzerie e comunità di accoglienza con l’accordo dei rispettivi proprietari. E la paga era da fame: 12 euro al giorno, secondo l’accusa, per stare nelle tenute. Succedeva a Borgetto, nel Palermitano, nella comunità “New River” gestita dalla cooperativa sociale EsseQuadro. A scoprire tutto la ...