Ossessione Champions e doppio regista | ecco perché la Juve riprende Bonucci

Buffon - primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'Ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain [VIDEO]. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tentera' di portare nella sua ...

Buffon - primo allenamento con il Psg : 'La Champions non è un'Ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tenterà di portare nella sua personalissima ...

Buffon - primo allenamento con il Psg e presentazione : 'La Champions non è un'Ossessione' : Gianluigi Buffon è da pochissimi giorni un nuovo giocatore del Paris Saint Germain. Il portiere classe 1978 ha firmato un contratto di un anno con opzione per il secondo per il club parigino campione di Ligue 1 in carica. L'ex capitano della Nazionale, che lasciato la Juventus dopo 17 anni di militanza nei quali ha vinto tantissimi trofei, ha deciso di continuare a giocare e, nella prossima stagione, tenterà di portare nella sua personalissima ...

PSG - Buffon 'Champions non è Ossessione - ho l entusiasmo di un ragazzo' : Lo sport è cambiato molto, ci sono giocatori che a 34-35 anni hanno ancora la tenacia e l'abilità di essere ritenuti i migliori, ed è una cosa che era improponibile anche solo 15 anni fa'. NEYMAR PER ...