OSPEDALE REGGIO CALABRIA | CARTONE AL POSTO DEI GESSI Ultime notizie | un medico nega

Reggio Calabria : in OSPEDALE manca il gesso - fratture steccate con del cartone : Un nuovo caso di malasanita' che vede per protagonista l'ospedale metropolitano di Reggio Calabria [VIDEO], in cui il Pronto Soccorso, mancando di gesso, si trova costretto a dover utilizzare dei pezzi di cartone. La struttura, divenuta ormai il principale punto di riferimento della provincia, presenta diversi problemi, primo fra tutti questo metodo inadeguato di trattare i pazienti con fratture o lussazioni. Il problema si presenta nelle ore ...

Reggio Calabria - bando nuovo OSPEDALE; Irto : "Si restituisce credibilità a politica" - : 'Quella di oggi è una giornata importante per la città di Reggio. Il bando per i tre livelli di progettazione del nuovo Grande ospedale metropolitano è un atto concreto e un passaggio indispensabile ...