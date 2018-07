Ora su Whatsapp puoi effettuare gratis le videochiamate di gruppo

WhatsApp : l'inoltro di messaggi contempOranei sarà limitato : WhastApp è la piattaforma messaggistica che permette di comunicare con i propri amici e parenti. L'app permette non solo di inviare messaggi, ma anche foto, video, effettuare chiamate e video chiamate, inoltrare la propria posizione e comunicare con più persone attraverso le chat di gruppo. Negli ultimi mesi la piattaforma è stata al centro dell'attenzione a causa delle fake news che di volta in volta vengono fatte girare in rete attraverso ...

WhatsApp : Ora si potrà conoscere la fonte di un messaggio inoltrato : WhatsApp, ora si potrà conoscere la fonte di una messaggio inoltrato WhatsApp: ora si potrà conoscere la fonte di un messaggio inoltrato WhatsApp ha introdotto un nuovo interessante aggiornamento sull'...

WHATSAPP - NOVITÀ ‘MESSAGGIO INOLTRATO’/ L’app migliOra - ma il calo di utenti è senza precedenti : WHATSAPP, NOVITÀ ‘MESSAGGIO INOLTRATO’. L’app segnala da oggi l’origine del testo spedito attraverso una scritta in corsivo: per avere questa funzione bisogna aggiornarla(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 16:31:00 GMT)

WhatsApp Ora avvisa gli utenti se un messaggio è stato inoltrato : Con un post sul blog ufficiale il team di WhatsApp ha annunciato una nuova funzionalità introdotta nella popolare applicazione. Scopriamo di cosa si tratta L'articolo WhatsApp ora avvisa gli utenti se un messaggio è stato inoltrato proviene da TuttoAndroid.

Come Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp con Orari dettagliati : WhatsDog per Android permette di Sapere quando un Contatto accede a WhatsApp con il dettaglio di tutte le ore e minuti in cui si è collegato a WhatsApp ed era Online e disponibile WhatsDog permette di Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp WhatsApp è il programma di messaggistica più utilizzato al mondo e […]

Come Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp con Orari dettagliati : WhatsDog per Android permette di Sapere quando un Contatto accede a WhatsApp con il dettaglio di tutte le ore e minuti in cui si è collegato a WhatsApp ed era Online e disponibile WhatsDog permette di Sapere quando un Contatto è Online su WhatsApp WhatsApp è il programma di messaggistica più utilizzato al mondo e […]

WhatsApp beta reintroduce e migliOra le opzioni dedicate alla visibilità dei media : WhatsApp beta per Android ha ricevuto un nuovo aggiornamento, che la porta alla versione 2.18.194 e si caratterizza per la reintroduzione ed il miglioramento delle opzioni relative alla "visibilità dei media", comparse in una precedente versione il mese scorso e poi rimosse. Adesso ritornano e consentono di personalizzare la scelta per ogni chat e gruppo. L'articolo WhatsApp beta reintroduce e migliora le opzioni dedicate alla visibilità dei ...

AncOra novità in vista per Whatsapp sugli adesivi : situazione al 20 giugno : Ci apprestiamo a vivere mesi davvero ricchi di novità per quanto riguarda Whatsapp, considerando il fatto che la popolare app di messaggistica, soprattutto per quanto riguarda la sua versione ottimizzata su sistema operativo Android, a stretto giro riceverà una serie di aggiornamenti che andranno ad arricchire il modo in cui siamo soliti utilizzarla. Vedere per credere quanto trapelato la scorsa settimana, come avrete notato dal nostro report, ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su Whatsapp : ecco come : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un video ...

Non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone con iOS 11.4 : ancOra problemi anteprime : ancora una volta non arrivano le notifiche WhatsApp su iPhone e questo in particolar modo a seguito dell'aggiornamento iOS 11.4. Contemporaneamente, continuano i problemi di visualizzazione delle anteprime senza il nome del mittente sempre sui melafonini. Un vero disastro insomma per l'applicazione di messaggistica tanto utilizzata. All'indomani del rilascio di iOS 11.4, aveva già esaminato alcuni problemi persistenti per WhatsApp, ...

Greenpeace lancia Plastic radar : Ora puoi segnalare i rifiuti su WhatsApp : Condividi Nei mesi scorsi Greenpeace ha lanciato una petizione , no-Plastica.Greenpeace.it, , sottoscritta da più di un milione di persone in tutto il mondo, in cui si chiede ai grandi marchi come ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su Whatsapp : ecco come Video : E' arrivata una novita' sulla piattaforma di Facebook: da oggi sara' possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Gia' dalle prime ore di questa mattina 23 maggio molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg nella versione Beta sta dando la possibilita' agli iscritti di trasportare una foto, un link o un Video ...

Ora è possibile condividere i link di Facebook su Whatsapp : ecco come : E' arrivata una novità sulla piattaforma di Facebook: da oggi sarà possibile prendere un post e condividerlo dal social direttamente su Whatsapp. Una funzione di cui si era parlato, ma che molti avevano creduto impossibile. Già dalle prime ore di questa mattina (23 maggio) molti utenti si sono resi conto che il network di Mark Zuckerberg (nella versione Beta) sta dando la possibilità agli iscritti di trasportare una foto, un link o un video ...