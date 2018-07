Ondata di caldo sull’Italia | è allerta Giovedì bollino rosso per 18 città

Ondata di caldo in Germania : temperature record - allarme siccità : Con l’Ondata di caldo che continua a persistere su tutta l’Europa e in particolare in Germania – dove oggi si potrebbero registrare temperature record di 39°C – e la quasi assenza di piogge, gli agricoltori hanno lanciato l’allarme. L’Associazione degli agricoltori tedeschi ha chiesto al governo 1 miliardo di euro (1,17 miliardi di dollari) di sussidi per coprire le perdite del raccolto di quest’anno, ...

Allerta caldo del Ministero della salute : da domani Ondata di calore - attivo il numero verde : Condizioni di rischio per la salute nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento per domani e dopodomani: lo rileva il sistema di previsione e allarme delle ondate di calore (HHWWS) coordinato dal Ministero della salute. “Si rilevano livelli 2-3 nella maggior parte delle città italiane“, rileva il Ministero in una nota, e le temperature elevate “si prolungheranno per tutta la ...

Caldo rovente - Ondata record. Numero verde e misure anti-afa : Punte di 40 gradi in molte città del Nord e Centro Italia. Diramate oggi le raccomandazioni del ministero, attivato il Numero di pubblica utilità 1500

Allerta caldo : Ausl di Bologna in campo contro l’Ondata di calore : Prosegue, almeno fino a mercoledì 1 agosto, l’ondata di calore in corso con temperature che potrebbero salire sino a 38° gradi. Per questo l’Azienda Usl di Bologna ha Allertato i pronto soccorso, gli ospedali, le case di cura e le strutture di assistenza per gli anziani, i medici e i pediatri di famiglia, gli infermieri dell’assistenza domiciliare dell’area metropolitana. Per gli anziani particolarmente fragili, inoltre, ...

Previsioni Meteo Agosto - l’Ondata di caldo sull’Europa potrebbe durare fino alla fine del mese ma l’Italia ne rimarrà ai margini [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Previsioni Meteo - incredibile Ondata di caldo in arrivo su gran parte d’Europa - temperature pazzesche in Spagna e Portogallo [MAPPE] : 1/15 ...

Caldo : da domani Ondata bollente - ministero attiva numero verde : ondata bollente domani nella maggior parte delle città del Nord e del Centro con temperature in ulteriore aumento e livelli 2-3 di allarme che si prolungheranno per tutta la settimana, interessando anche le Regioni del Sud. Si tratta della prima vera ondata di calore di elevata intensità estesa a gran parte del Paese nel 2018. Al numero di pubblica utilità 1500 i cittadini potranno ...

Ondata di caldo da bollino rosso<br>Allarme del Ministero della Salute : bollino rosso, ossia allerta a "livello 3" in otto città italiane da qui a mercoledì prossimo, 1° agosto. È quanto emerge da un bollettino pubblicato oggi dal Ministero della Salute che spiega che è in corso un'Ondata di calore e ci sono "condizioni a elevato rischio che persistono per tre o più giorni consecutivi".Il livello 3 di allerta caldo oggi interessa Bologna, Bolzano e Perugia, domani ancora queste tre città più Genova e Pescara, ...

Ondata di caldo in Germania : vendemmia in anticipo : L’Ondata di caldo anomalo che sta interessando la Germania ha persino anticipato la vendemmia. La raccolta dell’uva comincerà la prossima settimana nella regione di Magonza-Bingen, dal 6 agosto: mai in passato era cominciata così presto, ha reso noto l’Istituto tedesco del vino. L’anno scorso era iniziata il 16 agosto e negli anni di caldo record (2007, 2011 e 2014), la vendemmia era iniziata l’8 agosto. In alcune ...

Caldo - Ausl Bologna : l’Ondata di calore prosegue almeno fino al 1° Agosto : prosegue, almeno fino a mercoledì 1° Agosto, l’ondata di calore in corso con temperature che potrebbero salire sino a 38°C (fonte Arpae), con possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi di Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena, e dell’area della pianura, Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo ...

In arrivo Ondata di caldo intenso e afoso : Con ogni probabilità sarà la più forte e duratura ondata di caldo dell’estate 2018. La prossima settimana sarà arroventata soprattutto al

L’Ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale : Le temperature sono decisamente fuori dal comune e un consorzio di scienziati è convinto che sia colpa del riscaldamento globale The post L’ondata di caldo che ha colpito il nord Europa non è normale appeared first on Il Post.

Caldo : in arrivo Ondata di calore - picchi di 38 gradi : Caldo in intensificazione in quest'ultimo weekend di luglio: l'Italia va incontro ad un'intensa ondata di calore, la prima dell'estate 2018 per durata, estensione territoriale e valori massimi attesi: tutto il Paese verra' coinvolto, almeno fino al primo weekend di agosto (quindi almeno per tutta la prossima settimana), con il termometro che, a partire da lunedi', raggiungerà diffusamente i 34-35 gradi, ...

Previsioni Meteo - fine Luglio con una pericolosa Ondata di super caldo in Europa : fino a +39°C anche in Italia lunedì 30 [MAPPE] : 1/13 ...