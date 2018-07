“Omicidio choc” Addio alla rapper 18enne | cosa le hanno fatto Il racconto della sua

caffeinamagazine

(Di martedì 31 luglio 2018) È successo tutto nella stazionemetropolitana di Oakland, in California. La ragazza era ferma sulla banchina in attesa del treno quando un uomo le si è avventato contro con un coltello. Dopo aver infierito su di lei l’uomo si è rivolto contro la sorella, ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale. La duplice aggressione ha avuto un impatto fortissimo sull’opinione pubblica, sia per l’efferatezza e imprevedibilità del gesto che per l’ipotesi del movente razziale. La ragazza uccisa è Nia Wilson, giovanediciottenne. L’assassino, John Cowell, 27 anni, è un giovane pregiudicato con problemi di malattia mentale, ma nonostante la famiglia Cowell abbia dichiarato pubblicamente di aver lottato per anni contro i disturbi psichiatrici del giovane, per l’opinione pubblica il delitto resta un ‘crimine d’odio’. Secondo le ...