Omaggio Rai a Mia Martini | grande attesa per la fiction biografica ' Io sono Mia'

(Di martedì 31 luglio 2018) La Rai omaggerà la compianta cantante calabrese Miacon unache uscirà nei prossimi mesi. Il racconto per immagini dedicata ad una delle più grandi interpreti della canzone italiana farà parte del palinsesto della Rai per la stagione 2018/19. Dopo gli esperimenti riusciti con le storie di vita di Modugno e De Andrè, interpretati rispettivamente da Giuseppe Fiorello e Luca Marinelli, sarà Serena Rossi a rievocare il ricordo della compianta ‘Mimì’. La scelta della brillante artista napoletana è stata probabilmente determinata dalle capacità vocali dimostrate nel corso della carriera, in particolare in occasione della trasmissione ‘Tale e Quale Show’ quando interpretò proprio lae, soprattutto, con il David di Donatello per la migliore colonnara ottenuto quest’anno per il film ‘Ammore e malavita’ di Marco ed Antonio Manetti. Il film è prodotto da ...