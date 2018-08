Oltre 100 migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare. ...

Oltre 100 denunce di abusi sessuali nei centri statunitensi per bambini migranti : Sono almeno 125 le denunce per abusi sessuali registrate negli ultimi cinque anni nei centri dove vengono ospitati i minori migranti. È quanto rivela un'inchiesta condotta da Propublica, associazione di giornalismo investigativo, che ha scoperto denunce di liti all'interno dei centri e di bambini scomparsi.Propublica, appellandosi al Freedom of Information Act, ha ottenuto i documenti relativi a 70 dei circa 100 centri gestiti ...

Gubbio : inaugurata la mostra 'Una giornata nel Medioevo'. Oltre 100 opere e 19 video nella rassegna della Fondazione CariPerugia Arte. ... : Muzzarelli, , La scienza , F. Cardini, , Il notaio , A. Bartoli Langeli, , I Viaggi , A. Vanoli, , L'Università , G. Vitolo, , L'impresa della guerra , M. Vaquero Pineiro, , Il gioco , E. Percivaldi, ...

Cagliari. Sequestrati Oltre 100 accessori e abbigliamento contraffatti. Denunciato un soggetto. : A Cagliari, in Piazza Yenne, nel corso dello svolgimento della manifestazione 'notti colorate', i finanzieri hanno individuato diverse bancarelle improvvisate gestite da alcuni soggetti ...

Oltre 100 App - Giochi ed Icon Pack Scontati e Gratis per Android 26-27 luglio 2018 : Più di 100 tra applicazioni e Giochi Gratis e scontate 26-27 luglio 2018. Ecco l’elenco di Giochi e app Gratis o scontate per Android Ancora Oltre 100 applicazioni e Giochi Gratis e scontate per Android 26-27 luglio 2018 Aggiorniamo la lista delle applicazioni Gratis o scontate ed ora sono Oltre 100 app scontate tantissime applicazioni […]

Facebook brucia a Wall Street Oltre 100 mld Usd dopo i conti : New York, 26 lug., askanews, - Quella odierna potrebbe essere una seduta da dimenticare per Facebook, che solo ieri aveva archiviato una giornata record a Wall Street. Oggi la seduta rischia di essere ...

Kamikaze Isis in Siria : Oltre 100 morti. La folla cattura tre attentatori : lapidati e impiccati : Una serie di attacchi suicidi ha sconvolto questa mattina Sweida, città vicina alla frontiera con la Giordania. Almeno tre Kamikaze dell’Isis si sono fatti esplodere in un mercato ortofrutticolo e in una piazza provocando una carneficina. Uno dei terroristi è stato catturato vivo e impiccato con altri due degli attentatori alle porte dell’ospedale della città. Il bilancio è di oltre 100 morti, tra cui nove donne e un bambino.Continua a leggere

Incendi vicino ad Atene : si temono Oltre 100 morti nei roghi - 16 bambini in gravi condizioni : In fiamme i boschi attorno alla capitale greca: madri e figli morti abbracciati, cittadini e turisti in fuga verso le spiagge per salvarsi in mare. oltre 550 feriti, migliaia gli evacuati. La località balneare di Mati come Pompei: «Non c’è più». Gli italiani in hotel: «Cielo di fuoco». Tre giorni di lutto nazionale, Tsipras: «Nulla resterà senza risposta»