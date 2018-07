Olimpiadi invernali 2016 - Malagò : "No capofila ma candidatura unitaria Milano.Torino-Cortina" : Giovanni Malagò Presidente del Coni e membro del Cio dal prossimo ottobre ha tirato fuori dal cilindro la soluzione per aggiudicare all'Italia i Giochi Olimpici invernali del 2026. Ovvero, nessuna ...

Olimpiadi invernali - la sindaca Appendino “passa la palla” al Governo : La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ritiene che con la candidatura condivisa tra Cortina, Milano e Torino, le decisioni debba prenderle il Governo “La proposta di candidare tre diverse città di altrettante diverse regioni assume, nei fatti, i caratteri di una candidatura ‘nazionale’ che va ben oltre i confini delle competenze politiche, gestionali e amministrative dei sindaci di Cortina, Milano e Torino, per questo le ...

Olimpiadi invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Olimpiadi invernali 2026 - 3 candidate : 18.54 Una candidatura unitaria di Cortina, Milano e Torino senza una città capofila. E' questa l'indicazione che la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati ha dato al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale sui Giochi 2026 "La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la possibilità di una candidatura congiunta con le tre città per far sì che ci sia una vera candidatura del ...

Olimpiadi invernali - tris di città? Milano e Cortina ci provano : L'ultima curva prima del rettilineo finale non chiarisce definitivamente chi alla fine tra Cortina, Milano e Torino rappresenterà l'Italia nella corsa all'assegnazione delle Olimpiadi invernali del ...

Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018 - lo speciale premio di consolazione della FIDAL agli atleti arrivati quarti : Consegnata a Torino la Medaglia di Roccia agli azzurri delle Olimpiadi Invernali di Pyeong Chang Una premiazione unica a livello internazionale. Questa mattina a Torino, presso la sala d’aste della Bolaffi Spa, il CONI, su iniziativa dell’atletica Susa e del Challenge Stellina Race, e con il sostegno della FIDAL, ha infatti voluto premiare gli 11 atleti italiani arrivati quarti alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: Lisa Vittozzi ...

Giovanni Malagò : “Olimpiadi invernali 2026 : il 1° agosto sceglieremo la città da candidare”. Milano - Torino e Cortina : inizia la volata : Mercoledì 1° agosto conosceremo quale città italiana verrà candidata per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha rotto gli indugi e ha dichiarato che settimana prossima verrà operata la scelta definitiva: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo sono le tre località in corsa e spetterà al massimo organo sportivo italiano decidere chi proporre ufficialmente al CIO. Il capoluogo meneghino ...

Approvata la candidatura di Milano ad ospitare le Olimpiadi invernali 2026 : Con 36 voti favorevoli e due astenuti, il Consiglio comunale ha approvato la delibera di presentazione della candidatura di Milano