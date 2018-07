Olimpiadi 2026 | il Coni propone la candidatura congiunta Milano-Cortina-Torino

Il CONI ha proposto Milano - Cortina e Torino per le Olimpiadi invernali 2026 : È la prima volta di una candidatura unificata, che verrà votata domani dalla Giunta e dal Consiglio nazionale The post Il CONI ha proposto Milano, Cortina e Torino per le Olimpiadi invernali 2026 appeared first on Il Post.

Olimpiadi Invernali 2026 : sì dal CIO per la candidatura congiunta! Italia con tre città : Milano - Cortina e Torino insieme. Domani l’ufficialità? : L’Italia potrà concorrere per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali 2026 anche con tre città. La candidatura multipla e senza città capofila è stata avallata direttamente dal CIO. Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha ufficializzato la proposta della commissione tecnica in vista della scelta del consiglio nazionale di Domani. Il numero 1 dello sport Italiano ha precisato che ha avuto la disponibilità di Milano e di Cortina ...

Olimpiadi 2026 - Malagò lancia la "candidatura unitaria" Cortina Milano e Torino : 19:20 - Per le Olimpiadi invernali 2026 il CIO (Comitato olimpico internazionale) ha dato la possibilità:"di avere un riscontro di pari dignità da parte delle tre città. Abbiamo acquisito la disponibilità delle città di Milano e Cortina, aspettiamo di sapere se c'è anche Torino. Ma questa è un'occasione più unica che rara"ha spiegato Malagò alla stampa al termine della riunione al Coni di oggi precisando che il governo sapeva "già tutto da ...

Olimpiadi 2026 - Malagò : “Candidatura congiunta delle tre città. Aspettiamo di sapere se c’è anche Torino” : Cortina, Milano e Torino: tutte insieme, senza una capofila, candidate per le Olimpiadi invernali del 2026. È questa la soluzione migliore secondo la commissione di valutazione guidata da Carlo Mornati. L’indicazione arrivata al Coni alla vigilia della decisione finale della Giunta e del Consiglio nazionale è stata annunciata dallo stesso presidente Giovanni Malagò: “La commissione indica in assoluto una strada da seguire: la ...

