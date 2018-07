: #Ok Senato, torna Commissione antimafia - CyberNewsH24 : #Ok Senato, torna Commissione antimafia - TelevideoRai101 : Ok Senato, torna Commissione antimafia - MariaRo99325323 : RT @lucaM1966: @luigidimaio @paoloborrometi E poi si portano in senato uomini vicini al clan mafioso degli spada? Qualcosa non torna, o ho… -

Via libera delall'istituzione di unaparlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Il provvedimento, già approvato dalla Camera, ha ottenuto 264 voti favorevoli, nessun no e 2 astenuti. Si ricostituisce così la, organismo bicamerale di cui fanno parte 25ri e 25 deputati, scelti dai presidenti delle Camere, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.(Di martedì 31 luglio 2018)