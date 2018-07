Oggi scade per gli utenti TIM la possibilità di attivare Vodafone Special Minuti 30GB e

Ecobonus 2018 : scade Oggi il termine per la comunicazione Enea : Per tutti coloro che hanno effettuato, dopo il 31 dicembre 2017 ed entro il 30 marzo 2018, lavori di riqualificazione energetica della propria casa, e che vogliono accedere al famoso Ecobonus – misura riconfermata con la legge di stabilità 2018 – , sfruttando le relative detrazioni fiscali, è online il nuovo portale di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile). A questo ente si deve ...

Imu e Tasi - Oggi ultimo giorno per pagare/ Scadenza prima rata tassa sulla casa : chi paga e quanto : Imu e Tasi, oggi ultimo giorno per pagare: Scadenza prima rata. tassa sulla casa: chi paga, quanto e come si calcola l'importo da versare. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:08:00 GMT)

Concorso 380 Allievi Finanzieri : la domanda scade Oggi : scade oggi, alle ore 12:00, il termine ultimo per presentare la domanda di partecipazione al Concorso 380 Allievi Finanzieri. Il 15 maggio scorso, la Guardia di Finanza aveva comunicato sul proprio sito istituzionale, la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del bando di Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 380 Allievi Finanzieri per l’anno 2018. Come partecipare al Concorso 380 Allievi Finanzieri La domanda per partecipare al ...

Concorso 2000 Allievi Carabinieri : scade Oggi la domanda : scade oggi, alle 23 e 59, il termine ultimo per effettuare la richiesta di partecipazione al Concorso 2000 Allievi Carabinieri. La domanda può essere presentata solo tramite via telematica, seguendo l’apposita procedura disponibile nell’area Concorsi del sito ufficiale dell’Arma dei Carabinieri. Il Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 2000 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, era stato pubblicato il 15 maggio scorso sulla ...

Rai - Oggi scade il “bando” per il rinnovo del Cda. Ecco i requisiti necessari per candidarsi a guidare la tv pubblica : “Avviso per la presentazione di candidatura a componente del consiglio di amministrazione della Rai – Radiotelevisione Italiana Spa”, si legge sui siti web di Camera e Senato. L’annuncio, pubblicato lo scorso 30 aprile, è rivolto a chiunque rispetti i requisiti e voglia candidarsi a far parte del Cda della televisione pubblica. L’ultima parola per la nomina spetta però ai parlamentari, che devono votare due ...

Tassi - Oggi un altro test : il Tesoro va in asta con i Bot a breve scadenza : Tra gli appuntamenti di oggi attenzione soprattutto all'obbligazionario con l'asta dei Bot semestrali. Il ministero emette in asta Buoni ordinari del Tesoro per 5,5 miliardi di euro. I rendimenti sono ...