Occupazione in calo dopo 12 mesi di lieve ottimismo

Continua il miracolo Spagna. DisOccupazione in calo : Teleborsa, - Scende più del previsto la Disoccupazione in Spagna. Alla fine del 2° trimestre 2018, il tasso di Disoccupazione è calato, portandosi al 15,30% rispetto al 16,74% del primo trimestre. Il ...

Salvini : sbarchi migranti in calo ma persiste preOccupazione in merito : Roma – “In 2017 trend in discesa degli sbarchi di migranti. Dal primo giugno 2018, giorno del giuramento del governo, tale tendenza si e’ consolidata”. Lo dice il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante l’audizione davanti alle commissioni riunite di Camera e Senato Affari costituzionali sulle linee programmatiche del suo Dicastero, parlando di una riduzione dell'”86 per cento”. Nonostante ...

Boeri contro Di Maio e Salvini/ Dl Dignità - il presidente Inps contro il Governo : previsto calo Occupazione : Boeri contro Di Maio e Salvini: scontro totale tra il presidente dell'Inps e il Governo, filtra irritazione da Palazzo Chigi per "toni inaccettabili e fuori luogo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 00:21:00 GMT)

Usa : sussidi disOccupazione in calo più del previsto - ai minimi dal ’69 : Milano, 19 lug.- (AdnKronos) – I sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti sono in calo più del previsto e scendono al livello più basso mai visto dal dicembre del 1969, quando le richieste furono 202mila. Nella settimana conclusa il 14 luglio, le richieste di sussidi scendono a 207mila unità, sotto di 8mila rispetto alla rilevazione precedente. Il dato è migliore delle attese degli analisti, che stimavano un aumento a 220mila ...

OCSE : tasso disOccupazione ancora in calo a maggio : Teleborsa, - disoccupazione in calo nell' Area OCSE per il secondo mese consecutivo. Il tasso dei senza lavoro, nel mese di maggio, scende dello 0,1% attestandosi al 5,2% . Le persone senza ...

Ocse : disOccupazione in calo - Italia maglia nera : In calo per il secondo mese consecutivo la disoccupazione nell'area Ocse nel mese di maggio scendendo di 0,1 punti percentuali, arrivando a calare del 5,2%.

Spagna - a giugno ancora un calo per la disOccupazione : Teleborsa, - Cala ancora a giugno la disoccupazione in Spagna. Secondo quanto rilevato dal Ministero del Lavoro iberico, nel mese in esame si è registrato un calo dei disoccupati di 89.968 unità , +2,...

Lavoro - disOccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Di Maio : «È record di precariato» : La disoccupazione cala ai minimi dal 2012 e scende anche fra i giovani ma è record anche dei contratti precari. E sui dati diffusi dall'Istat oggi scoppia la polemica. E' il ministro del Lavoro e ...

Zona Euro - in lieve calo il tasso di disOccupazione : Teleborsa, - Migliora la disoccupazione dell'EuroZona nel mese di maggio . Secondo l'Istituto di Statistica dell'Unione Europea , EuroSTAT, , il tasso di disoccupazione si è attestato all'8,4% ...

Lavoro - disOccupazione in calo al 10 - 7% : ai minimi dal 2012. Crescita record dei contratti a tempo : A maggio il tasso di disoccupazione scende al 10,7%, in calo di 0,3 punti percentuali su base mensile. Lo rileva l'Istat, sottolineando che si tratta del livello più basso da agosto del 2012. L'...

DisOccupazione in calo a maggio - ai minimi dal 2012 : Migliora il mercato del lavoro a maggio. A delineare il quadro è l'Istat che ha diffuso i dati provvisori di occupati e disoccupati. La stima delle persone in cerca di occupazione a maggio 2018 ...