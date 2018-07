Nyt | Trump studia taglio tasse per ricchi

Usa - editore Nyt a Trump : 'Pericolosi e dannosi attacchi a media' : Gli attacchi contro i media del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono "pericolosi e dannosi" per il Paese. E' quanto ritiene l'editore del New York Times, A.G. Sulzberger, che riferisce di ...

Nyt: spunta un audio di Trump sul pagamento a ex modella Playboy | Fbi requisisce altre registrazioni

Nyt - Fbi ha sequestrato audio in cui Trump parla dei soldi dati a una modella di Playboy : Nuovi imbarazzi all'orizzonte per Donald Trump. Secondo il Ny Times infatti l'ex legale personale del presidente americano Michael Cohen avrebbe registrato segretamente una conversazione col tycoon prima delle elezioni del 2016. Conversazione nella quale i due discutono dei pagamenti a un'ex modella di Playboy Karen Mc Dougal, che affermava di avere avuto una storia col futuro numero uno della Casa Bianca. L'Fbi avrebbe sequestrato la ...

Nyt: spunta un audio di Trump su un pagamento a modella Playboy

Usa : video con Trump-Putin gay - critiche a Nyt 'omofobo' : Un cartone animato ''omofobo'' per descrivere il rapporto fra Donald Trump e Vladimir Putin. La rete si indigna contro il New York Times e chiede la rimozione del video che dipinge una relazione gay ...

Allattamento al seno, Trump contro Oms/ Nyt: "Pressioni dalle lobby di latte artificiale sul Presidente": Allattamento al seno, Trump contro Oms: minaccia ritorsioni per bloccare risoluzione su latte materno. New York Times: "Pressioni dalle lobby di quello artificiale sul Presidente"

Nyt - Trump critica alcuni alleati Nato : 01.44 Trump in una serie di lettere inviate a vari leader alleati critica duramente alcuni Paesi della Nato -tra cui Germania, Belgio, Norvegia e Canada- per non aver aumentato la spesa per la difesa, e avverte senza mezzi termini come la pazienza degli Stati Uniti stia per finire. Le missive -riporta il New York Timessono state spedite nel corso del'ultimo mese e rischiano di avvelenare il clima del prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica la ...

Russiagate, Nyt: Trump chiese Sessions revoca autoricusazione