Cede diga in Laos : almeno 20 morti - migliaia di persone senza casa e centinaia di dispersi : La diga è crollata lunedì notte, rilasciando 5 miliardi di metri cubi di acqua. centinaia di persone risultano ancora disperse. almeno 6600 le persone che hanno perso la casa a seguito delle inondazioni. Nuove piogge attese nei prossimi giorni e accompagnate da forti venti potrebbero aggravare la situazione.Continua a leggere

Crolla una diga in Laos - 6mila persone senza casa : morti e centinaia di dispersi : Crolla una diga in Laos, 6mila persone senza casa: morti e centinaia di dispersi Crolla una diga in Laos, 6mila persone senza casa: morti e centinaia di dispersi Continua a leggere L'articolo Crolla una diga in Laos, 6mila persone senza casa: morti e centinaia di dispersi proviene da NewsGo.

Una perdita d'acqua svela la doppia tragedia : marito e moglie morti in casa : I vicini, già probabilmente insospettiti perché si erano accorti che marito e moglie non si vedevano in giro da giorni, hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco perché da un appartamento pioveva acqua che arrivava ai...

Incendio in casa : morti bimbo di 4 anni e la mamma - ferito il compagno. Arrestato un uomo : La polizia inglese ha annunciato di aver Arrestato un uomo di 47 anni perché sospettato di aver provocato un Incendio in una casa la settimana scorsa. Nel rogo sono rimasti uccisi una donna di 34 anni e il figlioletto di 4 anni. Il compagno della donna, un giovane di 26 anni, è in coma in ospedale.Continua a leggere

Torna a casa e scopre moglie e amante morti asfissiati nel garage mentre facevano sesso : L'uomo era Tornato a casa dopo il lavoro e, non trovando la moglie nell'abitazione, era andato a cercarla nel garage. I due amanti morti mentre facevano sesso in auto a causa delle esalazioni da monossido di carbonio.Continua a leggere

Sissa Trecasali. Due ragazzi morti nelle acque del fiume Po : Due ragazzi di origine straniera sono scomparsi domenica pomeriggio nelle acque del fiume Po. E’ successo nella zona di Coltaro,

Firenze - due anziani morti in casa : fermato il figlio : 20.00 - È stato fermato nel pomeriggio il 43enne Dario Capecchi, sospettato di aver ucciso il padre e la compagna di quest'ultimo, forse dopo un litigio. L'uomo, affetto da problemi psichici, si era reso irreperibile subito dopo il delitto ed è stato rintracciato quattro ore più tardi mentre vagava in auto a pochi chilometri dall'abitazione di famiglia.L'uomo è stato fermato e condotto in caserma per tutti gli accertamenti del caso.13.44 - ...

Trovati impiccati e bendati in casa : undici morti : Sono stati Trovati impiccati domenica mattina presto nella loro casa. Scoperta macabra e inquietante in un'abitazione di Burari, nel distretto di Delhi Nord (India) dove sono stati rinvenuti di sette femmine e quattro...

Trovati morti in casa in India 11 membri di una famiglia - 10 erano impiccati e bendati : Undici persone, dieci delle quali bendate e impiccate, trovate morte dalla polizia in una casa nel nord della capitale Indiana New Delhi. Si indaga per capire se si siano suicidati o siano stati uccisi. Sui corpi delle sette donne e dei quattro uomini non ci sono colpi di arma da fuoco. Dieci erano impiccati al soffitto, il corpo di una donna di 70 anni giaceva sul pavimento.Le undici vittime - quattro uomini, tre donne e quattro bambini - ...

Brema - esplode casa in stabile : 3 morti : 13.57 Una forte esplosione ha distrutto una casa a schiera a Huchting, sobborgo di Brema, nella Germania settentrionale: secondo media locali, tre persone sono rimaste uccise. Dopo l'esplosione dell'attico,all'alba, nell'edificio a due piani è scoppiato un incendio che si è propagato a due case vicine.Nella casa distrutta,i soccorritori hanno trovato i corpi di una donna di 41 anni e di suo figlio di 7, mentre nella casa accanto hanno ...