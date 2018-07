Nuovo spot Google | i Chromebook sono meglio di Mac e pc Windows

Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura - Nuovo spot in onda : Entro i prossimi mesi la copertura fornita da Iliad potrebbe migliorare in modo importante grazie a un Accordo con INWIT, la società delle torri controllata da TIM. Secondo le ultime l'intesa sarebbe vicina. Intanto Iliad lancia il nuovo spot televisivo. L'articolo Accordo vicino tra Iliad e INWIT per l’ampliamento della copertura, nuovo spot in onda proviene da TuttoAndroid.

Animali : arriva sulle reti Mediaset il Nuovo spot tv contro l’abbandono : “Nella conferenza stampa di oggi, presso la sede della SIOI a Roma, abbiamo presentato il nuovo spot TV contro l’abbandono di Animali che andrà in onda dal 22 al 28 luglio 2018 su Canale 5, Italia 1 e Rete 4”. Così in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Ringraziamo – prosegue – tutte le persone che hanno partecipato all’evento. È un orgoglio per la nostra Associazione patrocinare uno spot così ...

Samsung deride velocità LTE di iPhone X in Nuovo spot - che caduta di stile : Samsung le sta provando davvero tutte per aumentare le scarse vendite del Galaxy S9 e dopo aver deriso gli Apple fan per gli iPhone rallentati ora tocca ad iPhone X e alla velocità di download. Samsung prende in giro Apple, ancora A meno di un mese dall’arrivo del Galaxy Note 9, Samsung è ancora alle prese con le vendite sotto le aspettative del Galaxy S9 che proprio non riesce ad incontrare i gusti dei consumatori nonostante il notevole ...

Doctor Who - un Nuovo spot introduce i personaggi del primo dottore donna della serie tv : In Italia la Finale della Coppa del Mondo Croazia - Inghilterra ha fatto da cornice al primo spot tv di DAZN. Nel Regno Unito l'evento è stata l'occasione per mostrare un particolare teaser trailer dell'undicesima stagione di Doctor Who. Lo spot, di poco meno di 40 secondi, ha introdotto i tre compagni del nuovo dottore, o meglio "dottoressa" visto che il famoso Time Lord per la prima volta sarà interpretato da una donna, Jodie Whittaker. Il ...

Su Spotify il Nuovo singolo di Quentin40 : 'Farhenheit' : Cream, che per 'Fahrenheit' opta per sonorità che strizzano l'occhio al mondo latino, con un beat dal mood reggaeton. Quentin40 Fahrenheit Link Spotify: http://smarturl.it/Quentin40_F ahrenheit '...

Da Zero a Cento è il Nuovo singolo di Baby K - colonna sonora dello spot Vodafone : audio e testo : Il nuovo singolo di Baby K parla il linguaggio dell'estate. La rapper più famosa d'Italia torna con un brano che Vodafone ha scelto come colonna sonora d suo nuovo spot, con l'inizio del testo già noto da qualche settimana. Il ritmo è inconfondibile ed è quello al quale ci ha abituati l'artista, dopo il grandissimo successo di Roma/Bangkok e Voglio ballare con te, con la quale è stata protagonista dell'estate 2017. Da Zero a Cento non ...

Ritorno al futuro - "Doc" a Torino sul set del Nuovo spot Fiat : Torino come la Hill Valley di Ritorno al futuro: dimprovviso, il centro storico del capoluogo piemontese è tornato alle atmosfere di oltre cinquantanni fa. Con un personaggio deccezione: il dottor Emmet Brown (Doc), avvistato sul set di un nuovo spot FCA, a breve in tv. Auto depoca. accaduto ieri mattina, tra una cinquantina di comparse e vecchie glorie della produzione motoristica italiana degli anni 50 e 60: tra queste, diverse ...

Il Nuovo spot pubblicitario di PS4 incoraggia i giocatori a "giocare senza paura" : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato uno spot nuovo di zecca per pubblicizzare la sua PlayStation 4.Come segnala Dualshockers, lo spot che dura solamente trenta secondi è piuttosto atmosferico e contiene in sé un un messaggio piuttosto forte."Vieni a giocare senza paura nel nostro mondo. Nel nostro mondo, non abbiamo mai paura dei mostri. Qui, siamo senza paura. Qui, giochiamo."Read more…

Bleu de Chanel - nel backstage del Nuovo spot di Steve McQueen - : Attente all' uomo Bleu che torna a farsi vivo. Questa volta più sicuro di sé, maturo, evoluto. È Gaspard Ulliel , l'attore francese , protagonista di film come Saint Laurent, È solo la fine del mondo e Hannibal Lecter , testimonial della fragranza maschile Bleu de Chanel dal 2010. Più concentrato come la nuova versione della fragranza che rappresenta, Bleu Parfum, è diretto nel nuovo film , ...

Ant-Man and The Wasp : tante scene inedite nel Nuovo spot del cinecomic - Best Movie : ... con il nostro protagonista che fa un elenco esteso di tutte le cose necessarie per sconfiggere il villain della situazione e salvare il mondo. Insomma, mica male, non trovate anche voi? Il ...

Samsung ci riprova : un Nuovo video spot prende di mira OnePlus 6 : È stato presentato da pochissimo OnePlus 6, il nuovo smartphone top di gamma della casa cinese. Samsung, dopo la presa in giro nei confronti di Apple, continua la sua scia ma stavolta nei confronti di OnePlus! L'articolo Samsung ci riprova: un nuovo video spot prende di mira OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.