Nuovi leak Fortnite al 31 luglio | questi i cosmetici del terzo Twitch Prime Pack?

(Di martedì 31 luglio 2018) E come di consuetotorna sulla cresta dell'onda anche in questa calda mattinata di fine. Il Battle Royale di Epic Games, vero e proprio mattatore in ambito videoludico, torna a far parlare di sé per gli immancabilicontenuti che gli sviluppatori hanno in serbo per la propria community: nella fattispecie, idelle ultime ore hanno permesso di intravedere quelli che saranno iinediti legati aldedicato a.Il pacchetto inone diconterà tra le sue fila quattro elementidifferenti, tra i quali vanno annotate una skin, un aliante, uno zianetto e un piccone. La fuga di notizie è avvenuta tramite l'account Twitter di un utente, Fortrise(n), che ha mostrato la skin inone in quella che dovrebbe essere una delle immagini pubblicitarie del pacchetto. All'occhio dei più attenti non risulterà essere una ...