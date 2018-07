Nuoto sincronizzato | Europei 2018 | Giorgio Minisini | dopo il Mondo è assalto al Vecchio

Nuoto sincronizzato - i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia : fari puntati su Minisini/Flamini. Si cerca l’en plein : Dal 3 al 7 agosto andranno in scena presso lo Scotstoun Sports Campus le gare di Nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow. C’è grande attesa per l’Italia che, dopo l’en plein di medaglie realizzato nella rassegna di Londra 2016, punta chiaramente a confermarsi anche in questa competizione. LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA ITALIANA: Beatrice Callegari Domiziana Cavanna Linda Cerruti Francesca Deidda Costanza Di Camillo Costanza ...

Roma - lezioni integrate di nuoto e Nuoto sincronizzato tra ragazze con disabilità e non : “Siamo tutte brave - delle sirenette “ : Lo sport può essere un ponte tra ciò che una persona è e quello che potrebbe diventare. I limiti possono essere trasformati in risorse per fare sì che più nulla possa impedire ad un atleta con disabilità di raggiungere il suo potenziale e realizzare i suoi sogni, riscrivendo così il proprio futuro. Coniugare divertimento, passione, perseveranza e valorizzazione delle potenzialità del singolo all’interno di un gruppo sono alcune delle ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Dal 3 al 7 agosto Glasgow sarà la capitale degli sport acquatici e non solo in un mese in cui gli eventi sportivi non mancheranno. Il Nuoto sincronizzato fa parte dello show e la rassegna continentale è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico presente. L’Italia si presenta ai nastri di partenza per provare ad eguagliare il bottino di medaglie ottenuto due stagioni fa a Londra. La squadra di Patrizia Giallombardo ha fatto vedere nel ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali juniores 2018 : Italia sesta nel libero a squadre. Altra giornata trionfale per la Russia : Quarta e penultima giornata di gare dei Mondiali juniores 2018 di Nuoto sincronizzato nella piscina di Budapest (Ungheria) e Russia ancora dominatrice. Nella finali in programma del libero a squadre e del duo misto, nel tecnico, è stata sempre la Nazionale dell’Est ad imporre la propria legge. Nella prova riservata alle nazioni le russe hanno totalizzato il grandioso punteggio di 93.6667 con valutazioni elevate nell’esecuzione ...

BRINDISI.DIMOSTRAZIONE AL PALM BEACH DELLA FIMCO SPORT CON L SQUADRE DI PALLANuoto E Nuoto SINCRONIZZATO : ' Nel pomeriggio di domenica sarà quindi possibile assistere alle spettacolari esibizioni delle sincronette DELLA FIMCO SPORT, già campionesse regionali ai primi di giugno scorso, e vedere in azione ...

Nuoto sincronizzato - Europei juniores 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal 26 giugno al 1° luglio gli Europei juniores 2018 di Nuoto sincronizzato caratterizzeranno il darsi in vasca di Tampere (Finlandia), dove le squadre migliori del Vecchio Continente si confronteranno a caccia della vittoria. L’Italia si presenta con tante atlete interessanti, animate da voglia di esibirsi e di arrivare ai massimi livelli. E’ anche per questo che la manifestazione merita il doveroso interesse. Di seguito il ...

Nuoto sincronizzato - autopsia sul corpo di Noemi Carrozza : morte dovuta a un trauma - incidente dovuto all’asfalto? : Oggi si sono celebrati i funerali di Noemi Carrozza, azzurra del Nuoto sincronizzato purtroppo deceduta venerdì scorso in seguito a un incidente stradale avuto mentre guidava il suo scooter. L’autopsia sul corpo della 21enne ha rivelato che le ferite sul corpo dell’atleta sarebbero compatibili con un trauma, escludendo dunque un malore o un colpo di sonno. I testimoni confermano che al momento dell’incidente non c’erano ...

"La mia Noemi morta per colpa dell'asfalto". L'accusa della madre della stella azzurra del Nuoto sincronizzato : Un malore o il manto stradale dissestato. Sono le due ipotesi al vaglio degli inquirenti per stabilire le cause della morte di Noemi Carrozza, stella azzurra del nuoto sincronizzato, che a settembre avrebbe compiuto 21 anni. Per la madre Silvia, straziata dal dolore, non ci sono dubbi: "La mia Noemi è morta per colpa delle radici" dice in un'intervista al Messaggero. L'incidente stradale è avvenuto venerdì intorno alle 14.40 ...