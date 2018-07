Nuoto | Gabriele Detti | “Sto bene e voglio recuperare per essere pronto ai Mondiali 2019

Nuoto - Europei Glagow 2018 : Gabriele Detti rinuncia. Una scelta intelligente pensando al biennio olimpico : “Gabriele Detti – in accordo con società e staff tecnico e sanitario della nazionale di Nuoto – rinuncia ai campionati Europei a scopo precauzionale, onde evitare di anticipare i tempi del rientro agonistico malgrado visite mediche e test di valutazione abbiano mostrato evidenti miglioramenti della spalla sinistra. Il campione del mondo e d’Europa, nonché doppio bronzo olimpico, ha incrementato i carichi di allenamento in ...

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti rinuncia! Il Campione del Mondo a casa - la spalla migliora ma non basta : Gabriele Detti non parteciperà agli Europei 2018 di Nuoto, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il Campione del Mondo degli 800 metri stile libero, nonché detentore del titolo continentale sui 400, è stato costretto a rinunciare a causa del noto problema alla spalla che lo ha limitato molto nel corso dell’ultima stagione. Il toscano ha provato a recuperare fino all’ultimo, magari con la possibilità di gareggiare in ...

Nuoto - Europei Glasgow 2018 : sei integrazioni dopo il Trofeo Settecolli. Non c’è Gabriele Detti ma… : Le indiscrezioni sono state confermate e la FIN (Federazione Italiana Nuoto) ha ufficializzato le sei integrazioni nella lista dei partecipanti ai prossimi Europei di Nuoto a Glasgow (Gran Bretagna), programmati dal 3 al 9 agosto. Si tratta di Anna Pirovano (2’13″21 nei 200 misti; 2’27”52 nei 200 rana), Luca Mencarini (1’57″73 nei 200 dorso) e Filippo Berlincioni (1’57″36 nei 200 farfalla) nelle gare ...

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti verso il recupero. La spalla migliora : Sensazioni positive, ma è ancora presto per cantare vittoria: secondo quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport“, il recupero dal problema alla spalla procede bene per Gabriele Detti, e così aumentano le possibilità di vederlo in gara ai prossimi Europei, in programma a Glasgow nella rassegna continentale multidisciplinare. Dopo la visita di ieri il nuotatore ha dichiarato alla Rosea: “Non avrei potuto desiderare maniera ...

Nuoto - Gabriele Detti cerca il recupero in extremis per gli Europei di Glasgow : Parlare di Gabriele Detti e del suo problema alla spalla non è una novità. E’ noto ormai a tutti che il livornese, campione del mondo degli 800 stile libero a Budapest l’anno scorso, nonché due volte bronzo (400-1500 stile libero) a Rio 2016, stia vivendo un momento complicato dal punto di vista fisico. L’essere stato costretto a saltare gli Assoluti di Riccione, ad aprile, dopo aver disputato le batterie del mattino dei 400 ...