Novità dell’aggiornamento 5 10 di Fortnite | Missili Guidati e modalità Volo Esplosivo

(Di martedì 31 luglio 2018) Anche se non c'è stato alcun down per i server di, è arrivato l'aggiornamento 5.10. Porta con sé diverse, come il ritorno a grande richiesta dei, ma anche il Fucile di Precisione Cannocchiale e laa tempo limitato. Ecco tutte ledi questo aggiornamento, con tanto di changelog finale a fondo pagina. Discutete di questein questa folta community!.in Battaglia RealeNel magazzino torna il Missile Guidato. Si potrà osservare il campo di battaglia dall'alto, scivolare attorno agli ostacoli e trasportare i compagni in battaglia con la propulsione a razzo.sempre in Battaglia RealeIn questa nuovaa tempo,, la propria squadra esploderà di gioia: si potranno usare jetpack per volare sopra i propri nemici, bombardandoli a tappeto in questadi gioco ...