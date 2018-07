Non solo sui top | l' Inter accontenta Spalletti in tutto | prendiamo il caso di

Fantacalcio 18-19 : Non solo Ronaldo - i 5 giocatori della Juve da prendere a tutti i costi : L'asta del Fantacalcio 18-19 si avvicina giorno dopo giorno. La serie A inizierà infatti il prossimo 18 agosto e già prima di Ferragosto saranno tanti gli italiani che si riuniranno per contendersi i migliori giocatori del nostro campionato e inserirli nella loro fantasquadra. Ci sono pochi dubbi sul fatto che saranno i giocatori della Juventus ad andare "a ruba". E non solo Cristiano Ronaldo, il vero colpo di calciomercato dell'ultimo decennio. ...

Tablet - notebook e Non solo in offerta oggi su Lightinthebox : oggi su Lightnithebox sono di scena le offerte sui Tablet e sui notebook, senza scordare due dispositivi Xiaomi sempre molto richiesti. L'articolo Tablet, notebook e non solo in offerta oggi su Lightinthebox proviene da TuttoAndroid.

Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook - Pixel 3 - Pixel 3 XL e Non solo : Google ARCore 1.4 è realtà e supporta numerosi nuovi dispositivi, tra cui Google Pixel 3, Pixel 3 XL ed il suo primo Chromebook, l'Acer Chromebook Tab 10. L'articolo Google ARCore 1.4 supporta il suo primo Chromebook, Pixel 3, Pixel 3 XL e non solo proviene da TuttoAndroid.

Chrissy Teigen sulle sue smagliature : «Non esistono solo corpi tonici» : Per anni abbiamo visto star che esibivano gravidanze perfette sui social (apparentemente) senza nessun fastidio, pancioni orgogliosamente senza segni di ciò che l’arrivo di un bebé provoca al corpo di una donna. Ma le cose stanno cambiando e adesso sempre più star preferiscono rivelare la verità sul tema e soprattutto sul post gravidanza, quest’ultimo un momento estremamente delicato per le neo-mamme, che per rimettersi in sesto e ...

"Salvini ha spaccato la Chiesa - Non attaccatelo - così lo rendete solo più forte" : parla il vescovo di Roma Sud : Creare una frattura ancora più profonda all'interno del mondo cattolico non serve. La Chiesa, secondo lei, quale strada dovrebbe intraprendere? Non conosciamo le problematiche che stanno dietro a ...

Veronica Satti incontra il padre Bobby Solo/ Foto : "Una famiglia rock" che Non convince il popolo dei social : Veronica Satti incontra il padre Bobby Solo: la concorrente del Grande Fratello ha riabbracciato il noto cantante, ecco la Foto pubblicata su Instagram(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 11:11:00 GMT)

Inter scatenata sul mercato - Non solo Vrsaljko : a un passo anche da Vidal : Sime Vrsaljko , 26 anni, è il nuovo terzino destro dell'Inter: i nerazzurri hanno infatti trovato l'accordo con l'Atletico Madrid sulla base del prestito a sei milioni di euro con diritto di riscatto ...

Situazione Bari - Non solo Lotito in corsa per costituire la nuova società : spunta anche De Laurentiis : Nella corsa alla presidenza del nuovo Bari non c’è solo Claudio Lotito, anche Aurelio De Laurentiis avrebbe preso informazioni sulla vicenda Non solo Claudio Lotito, pare esserci anche Aurelio De Laurentiis in corsa per costituire il nuovo Bari. La vecchia società infatti non si è iscritta al prossimo campionato di serie B, dunque l’ipotesi più vicina è quella della ripartenza dalla serie D. Secondo quanto riportato dalla ...

Incredibile Bari - Non solo Lotito : c’è anche De Laurentiis : Sono ore caldissime per il futuro del Bari, il club non si è iscritto al prossimo campionato di Serie B ed adesso si pensa ad un nuovo progetto per ripartire dalla Serie D. Passi in vanti con Lotito ma nelle ultime ore è emersa una nuova possibilità. Secondo la ‘rosea’ il presidente del Napoli De Laurentiis è convinto che diventerà anche il presidente del nuovo Bari. Fiducioso il presidente Lotito: “ho costituito la mia ...

Reggio Calabria - al Pronto Soccorso Non gesso per fratture - solo cartone : Un ospedale al collasso saltato agli onori della cronaca ormai da tempo. Ma ora è davvero emergenza. Vietato fratturarsi una gamba o un braccio dopo le ore 20.00. Succede a Reggio Calabria, dove chi si presenta in ospedale dopo il tramonto trova il ...

Attacchi a migranti - Non c'è solo l'Italia : i numeri in Europa : abbastanza raro che Heilbronn, cittadina del Baden-Württemberg, Germania, da 120mila abitanti, finisca sulla stampa internazionale. Una delle ultime occasioni è stata nel febbraio 2018, quando un ...

Calciomercato Fiorentina - Non solo Pjaca : doppio innesto dalla Juventus : 1/3 AFP/LaPresse ...

“VAI VIA - QUESTO Non È IL VETERINARIO” : ASL ABRUZZO RESPINGE SENEGALESE/ Ibrahima : "In passato solo battutacce" : Italo-SENEGALESE insultato e respinto dall'Asl di Roseto (ABRUZZO): "vattene via, QUESTO non è il veterinario". La storia di Ibrahima Diop e i beceri insulti razzisti: si cerca responsabile(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:14:00 GMT)

KATE MIDDLETON È DEPRESSA?/ Non solo rose e fiori col principe William : le tensioni con Meghan Markle : KATE MIDDLETON è DEPRESSA? Secondo le indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, la dichiessa sarebbe "Malinconica e in crisi col principe William"(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 19:08:00 GMT)