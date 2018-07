Non si parla di Ischia perché i grillini giocano con gli orologi

Demi Lovato - la popstar resta in ospedale. I medici : 'Non è in grado di parlare' : Le ultime voci sulla ripresa di Demi Lovato dopo il recovero per una presunta overdose, avevano fatto ben sperare i fan di tutto il mondo. Ma ieri sera il Dalily mail e il portale 'TMZ' hanno fatto ...

Temptation Island - Gianpaolo parla dopo la puntata : “Non insultate nessuno” : Temptation Island: le parole di Gianpaolo dopo la puntata e la gaffe di Martina Anche il giorno dopo la puntata di Temptation Island sul web si continua ad ironizzare riguardo ad alcune frasi dette all’interno del programma. Fra le tante c’è la gaffe di Martina durante il falò di confronto anticipato con il fidanzato Gianpaolo. […] L'articolo Temptation Island, Gianpaolo parla dopo la puntata: “Non insultate ...

"Salvini ha spaccato la Chiesa - Non attaccatelo - così lo rendete solo più forte" : parla il vescovo di Roma Sud : Creare una frattura ancora più profonda all'interno del mondo cattolico non serve. La Chiesa, secondo lei, quale strada dovrebbe intraprendere? Non conosciamo le problematiche che stanno dietro a ...

Tra i parlamentari Cinque Stelle c'è chi Non ne può più della linea Salvini sui migranti : Allo stesso modo sarebbe semplicistico pensare che tutto ciò accada solo adesso' 'Tutti noi, a partire dal mondo politico, abbiamo la responsabilità di creare un argine a questi inaccettabili quanto ...

Corona abbraccia Mora : perché Non si parlavano da anni : Sono trascorsi nove anni da quel 2009 in cui scoppiò lo scandalo che travolse Emilio Fede, il manager e talent scout Lele Mora e con lui molti dei vip che gravitavano intorno a lui, tra i quali Fabrizio Corona. Da subito dopo l’inizio dello scandalo, tra Lele Mora e Fabrizio Corona sono nati screzi, accuse e, soprattutto da parte dell’ex agente, ci sono state rivelazioni scomode. Le vicende giudiziarie che hanno portato entrambi ...

TERESA LANGELLA / Temptation Island 2018 - innamorata di Andrea? "Tu Non hai bisogno di parlarmi - ti capisco" : Da corteggiatrice a possibile tronista passando da Temptation Island 2018, TERESA Langela ha conquistato Andrea e uscirà dal villaggio con lui? Il misterioso tatuaggio lascia pensare che...(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Parla il papà di Meghan : "La Royal Family mi ha tagliato fuori dalla vita di mia figlia - ma lei senza di me Non sarebbe stata nulla" : Thomas Markle, padre di Meghan, accusa sulle pagine del Daily Mail la famiglia reale inglese di averlo tagliato fuori dalla vita della figlia: "Sono addoloratissimo, anche lei mi ha completamente messo da parte". "Ero in possesso di un numero di telefono - racconta Markle - dove poterla raggiungere a Palazzo, ma dopo che ho espresso il mio parere sulla Famiglia Reale e di come questa abbia cambiato mia figlia, non sono mai più riuscito a ...

Rai - Mentana : “Informazione libera? Non può essere pubblica. Se l’editore è il Parlamento Non si parte bene…” : “L’informazione libera? Non può essere pubblica. Prendiamo la Rai: se l’editore è il Parlamento, non si parte bene. Uno (un giornalista, ndr) non potrà attaccare tutti i partiti, altrimenti attaccherebbe i suoi editori”. Così Enrico Mentana, direttore del Tg La7, ospite della quarta tappa di Rousseau City Lab, a Cesenatico, intervistato da Davide Casaleggio. “Se la politica è l’editore, condizionerà le tue ...

Dl dignità - lunedì il decreto arriva in Parlamento ma le critiche Non si arrestano : Bocciato dai sindacati il ritorno dei voucher - Sui voucher la Camusso va giù pesante e li definisce "una schifezza", mentre va avanti la battaglia , dopo il referendum dell'anno scorso promosso dal ...

Allenatori - la scuola italiana domina in A : 19 su 20! E la Premier Non parla inglese : ... che dopo un giro d'Europa tra Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, porta la sua sapienza tattica al Napoli; confermatissimo Allegri, sicuramente tra i primi al mondo, la "tentata" chiamata del ...

Piero Angela parla dei vaccini : "Quando Non c'erano - c'erano i morti " - VIDEO - : Il fatto che sempre più persone non si fidino della scienza e diano credito alle non competenze, non è di buon senso né intelligente.' Siete d'accordo con lui Unimamme? Condividi su: WhatsApp

Marchionne – Qualcuno sapeva e Non ha parlato? La Consob indaga su possibili irregolarità : Marchionne ed i retroscena sulla sua morte: dopo le dichiarazioni della clinica svizzera e quelle di Fca, la Consob indaga Il peggioramento repentino delle condizioni di salute di Sergio Marchionne ha sorpreso l’Italia intera. Si è scoperto, solo in seguito, che il manager italiano lottava con una malattia già da un anno. La morte del 66enne è stata inizialmente attribuita alle complicazioni di un intervento alla spalla, a cui ...

Rugani - parla l'agente : 'Il Chelsea pressa ma la Juventus Non vuole cederlo' : TORINO - ' Daniele? Io posso dire la verità. Sarri stima molto il calciatore, il Chelsea appoggia l'investimento che gli chiede il tecnico e ha fatto un'offerta abbastanza importante, la Juventus ne è ...

COME È MORTO SERGIO MARCHIONNE/ Ultime notizie - parla la famiglia : “FCA Non sapeva della malattia” : SERGIO MARCHIONNE, COME è MORTO l'ex ad di Fca: Ultime notizie, Ospedale di Zurigo emette il primo bollettino “malato da oltre un anno, i media sono stati tendenziosi con false notizie”.«L'azienda non era a conoscenza delle sue condizioni di salute. Alla fine della scorsa settimana Fca è stata informata che SERGIO non sarebbe più stato capace di tornare al lavoro, senza aggiungere altri dettagli», si legge nella nota inviata da Manuela ...