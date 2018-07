Non c' è libertà senza amore Parola di Percy Shelley

Consulta - gli avvocati dei detenuti Non possono scioperare. “Diritto incide sulla restrizione della libertà personale” : Gli avvocati dei detenuti non possono scioperare. La Corte Costituzionale si è pronunciata: l’articolo 2 bis della legge del 1990 che fissa le norme sul diritto di sciopero degli avvocati a salvaguardia dei diritti fondamentali della persona “è costituzionalmente illegittimo” perché il codice di autoregolamentazione che ne governa i criteri ha una falla, autorizza un arbitrio. Consente in sostanza di “incidere sulla restrizione della libertà ...

'Parole in libertà' e 'Ridere Non costa niente' : ... fatto di musica, teatro e comicità, in programma al Parco Centrale " Arena Spettacoli. Ricordiamo che il Follonica Summer Festival è alla sua seconda edizione e prenderà il via domenica sabato 11 ...

Facebook Non cancella le fake news : "Sarebbe contrario alla libertà di espressione" : In una conferenza stampa a New York i vertici del social network hanno difeso la loro strategia: piuttosto che rimuovere le notizie false meglio usare algoritmi che ne riducano la visibilità

NICARAGUA - 2 STUDENTI UCCISI IN CHIESA/ Dove Non c'è libertà - la vita è la prima vittima : Dal NICARAGUA nuove tragiche notizie di persecuzione. Due giovani sono rimasti UCCISI in un attacco delle forze di polizia. Si erano rifugiati in una CHIESA di Managua.

La libertà di Liu Xia è una vittoria idealista della Merkel - ma Non solo : Roma. Il governo cinese ha consentito a Liu Xia, moglie del dissidente politico Liu Xiaobo e prigioniera politica lei stessa, di lasciare il paese e andare in Germania, dopo otto anni di arresti domiciliari, isolamento e umiliazioni. Liu Xia era stata arrestata il 10 ottobre del 2010: due giorni pri

Appello : Non si possono mettere sotto processo gli articoli 21 e 33 della Costituzione - libertà di pensiero - arte e scienza - : 33 che stabilisce che "l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento". Carlo Giovanardi Francesco Agnoli Luigi Amicone Rodolfo Casadei Roberto Cota Alessandro Meluzzi Assuntina Morresi ...

Rolling Stone - copertina della discordia/ Selvaggia Lucarelli : “Libertà? Non siete diversi da Salvini…” : Rolling Stone, la toppa è peggio del buco/ Selvaggia Lucarelli: “Se fate una copertina di sinistra accertatevi di praticare tutto ciò che vi rende così diversi da Salvini".(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:04:00 GMT)

Ue e copyright digitale - perché limitare le libertà se Non siamo sicuri di combattere la pirateria? : (foto: Getty Images) La giornata di ieri ha fatto registrare le temperature più alte da quando il dibattito sulla proposta di direttiva europea sul diritto d’autore nel mercato unico digitale è, finalmente, esploso dopo due anni di torpore e di documenti silenziosamente scambiati nei corridoi delle istituzioni europee. Il sasso – e anzi il macigno – nello stagno lo ha lanciato Wikipedia, chiudendo le sue pagine agli utenti italiani per protesta ...

Il figlio di Marco Biagi : "Non accada come con mio padre. La scorta Non è un privilegio - ti porta via la libertà" : "Non si può togliere la scorta a uno come Saviano che da 11 anni subisce minacce di morte, questo è un fatto oggettivo". Così Lorenzo Biagi, figlio minore del giuslavorista Marco Biagi ucciso nel 2002 dalle Br, in un'intervista a Repubblica in cui auspica che a Roberto Saviano non sia tolta la scorta come accadde a suo padre."Mio padre l'aveva detto e scritto in ogni modo: mail, telefonate, lettere. Aveva fatto di tutto ...