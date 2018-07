NOMINE RAI | LA FINE DEL CENTRODESTRA? BERLUSCONI | NO A MARCELLO FOA

ilsussidiario

(Di martedì 31 luglio 2018)Rai, domani voto in Cda: Meloni, "sì aFoa presidente". Mercoledì Commissione Vigilanza, Forza Italia verso il No: Fico, "non mi piace questa legge". Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 09:12:00 GMT)