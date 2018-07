' No Oil' | a Punta Penna la manifestazione di Legambiente ' contro cemento e petrolio'

Temptation Island - l'ultima puntata trasmessa prima : Gianpaolo perde le staffe - SpOiler : La quinta e ultima puntata di Temptation Island 2018 anticipa la messa in onda in televisione. Tradizionalmente il reality show viene trasmesso di lunedì sera su Canale 5 ma eccezionalmente per questa settimana la puntata finale verrà trasmessa di mercoledì: il 1° agosto vedremo l'epilogo di questa quinta edizione che sta riscuotendo un grande successo in termini di ascolti. Al centro della puntata ci saranno i falò finali delle coppie rimaste ...

TUTTO PUÒ SUCCEDERE 3/ Anticipazioni puntata 16 luglio : il piccolo spOiler di Alessandro Tiberi : Anticipazioni TUTTO può SUCCEDERE 3: torna in onda oggi, lunedì 16 luglio, in prima serata su Raiuno: la malattia di Cristina e le scelte di Ambra e Sara al centro della quinta puntata.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 17:49:00 GMT)

'Le verità nascoste' - riassunto settima puntata : Paula riesce a fuggire - spOiler 20 Luglio : Il 20 Luglio andrà in onda una nuova puntata de Le verità nascoste, Eguia e Lalo hanno deciso di collaborare per approfondire le indagini, nella speranza di riuscire a capire dove possa essere nascosto il corpo della vera Paula. Nella scorsa puntata abbiamo invece visto Paula essere riuscita a fuggire da Petrov, prima dell'arrivo di Marcos. Riepilogo dei fatti della puntata del 13 Luglio Tutti ormai sanno che la ragazza che credevano fosse ...

Tutto può succedere - spOiler quinto appuntamento : Federica va ad Haiti : Lunedì 16 luglio andrà in onda la quinta puntata di Tutto può succedere 3. Nei prossimi episodi troveremo la famiglia Ferraro preoccupata per la salute di Cristina. La donna, come abbiamo visto nella quarta puntata, si è ritrovata a non poter muovere i muscoli del proprio corpo. Alessandro non è molto convinto che si tratti di stress ma ottenere una diagnosi corretta in tempi brevi risulta molto difficile. Il maggiore dei Ferraro inizierà a fare ...

Sacrificio d'amore 2 - salta la quarta puntata di oggi : posticipata al 18 luglio - SpOiler : Cambia la programmazione della fiction Sacrificio d'amore 2 con protagonisti Francesco Arca e Francesca Valtorta. La quarta puntata in programma oggi, mercoledì 11 luglio, nel prime time di Canale 5 non verrà trasmessa per lasciare spazio, ancora una volta, alle partite dei Mondiali di calcio che si stanno avviando verso le battute finali. Un cambio palinsesto che di sicuro non renderà contenti i fan, i quali adesso dovranno attendere la ...

Temptation Island - spOiler prossima puntata 16 luglio : Oronzo disperato dopo l'addio : Temptation Island 2018 entra nel vivo. Le anticipazioni sulla prossima puntata, in onda lunedì 16 luglio nel prime time di Canale 5, rivelano che avremo modo di vedere un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena, molti dei quali riguarderanno la coppia composta da Oronzo e Valentina [VIDEO], protagonisti indiscussi della prima serata di ieri. I due fidanzati hanno tenuto banco con le loro tormentate scelte d'amore e, sebbene li abbiamo visto ...

Ora o mai più - seconda puntata 15 giugno 2018 : spOiler : Ottimo debutto (qui il dettaglio degli ascolti), ieri sera, per Ora o mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus. La prima puntata, infatti, è stata vista da 4.729.000 telespettatori per uno share del 24,96%. Ad esultare - via social - anche Carlo Conti, il cui gruppo di autori firma la trasmissione prodotta da Bibi Ballandi. Grande risultato !!! Grazieeeee !!! grande Amadeus ! #raiuno #oraomaipiù #ballandi Un post condiviso da ...