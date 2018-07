“No | non vi preoccupate Non è cambiato nulla del mio amore per questo Paese”

Conte ha telefonato a Daisy Osakue : “Non c’è stata matrice razzista nell’aggressione” : Il premier Conte ha telefonato dall'ambasciata italiana a Washington all'atleta aggredita ieri sera a Moncalieri: "Ho avuto una comunicazione telefonica con Daisy: le ho espresso la solidarietà mia e del governo. Un gesto inqualificabile, le ho augurato di poter riprendere subito la sua disciplina, spero tante medaglie alle Olimpiadi".Continua a leggere

ILVA - TOTI : "NoN HA FRETTA DI MAIO - MA MITTAL SÌ"/ Proposta non piace al Governo - nonostante i nuovi impegni : ILVA, ArcelorMITTAL a Di MAIO: "Proposta che dà futuro". Sindacati attaccano il ministro dello Sviluppo economico: "NON si fa così una trattativa". Le ultime notizie

Ilva - ArcelorMittal a Di Maio : "Proposta che dà futuro"/ Sindacati : "Non si fa così una trattativa" : Ilva, ArcelorMittal a Di Maio: "Proposta che dà futuro". Sindacati attaccano il ministro dello Sviluppo economico: "Non si fa così una trattativa". Le ultime notizie

Rai - Fico : “Nomine? Questa legge non mi piace ma qualsiasi governo si sarebbe mosso nello stesso modo” : “Nomine Rai? La legge votata in Parlamento dall’ex presidente del Consiglio non mi piace. E’ una legge che assoggetta la Rai al governo”. Così, ai microfoni di Radio Radicale, si pronuncia il presidente della Camera Roberto Fico, a margine di una tavola rotonda a Montecitorio sull’acqua pubblica. E spiega: “Se amministratore delegato e presidente della Rai sono scelti dal governo, allora è un modo di ...

“Non si può morire così”. Il tragico destino di Michele : 23 anni - studente modello : Tragedia all’alba di domenica 29 luglio a San Paolo D’Argon. Un giovane di 23 anni, Michele Selle, originario di Milano, ha perso la vita a causa di un terribile incidente stradale. Un’altra giovane di 22 anni, A.N., è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in condizioni gravi. Ricoverata in terapia intensiva, la prognosi è riservata. Lungo la variante della statale 42, all’altezza di San Paolo d’Argon, il destino ...

Ilva - Di Maio : "ArcelorMittal? Proposte insufficienti"/ Video - Emiliano : "Non vogliono rinunciare al carbone" : Ilva, polemica sul tavolo Mise con 62 sigle. Di Maio: "Ascoltiamo tutti ma non diamo l'acciaieria al primo che passa". Calenda, "proposta Mittal è buona ma il Governo sembra la Raggi".

F1 – Altro che scuse - Abiteboul risponde ad Horner : “Non vi ascoltiamo da tempo e non vogliamo avere a che fare con voi” : Abiteboul ci va giù pesante! Altro che scuse a Christian Horner e alla Red Bull: le parole del team principal Renault sono sorprendenti Scintille tra Red Bull e Renault dopo il Gp d’Ungheria: il team principal della squadra di Milton Keynes ha puntato il dito contro Abiteboul dopo il ritiro di Max Verstappen causato da un improvviso calo di potenza. Parole forti da parte di Christian Horner, dettate dall’ira e dalla ...

Drake - è uscito il video di "Nonstop" girato a Londra : Dai un'occhiata qui

Salento - il sindaco di Racale a Salvini : “Non mando i vigili a fare le multe agli ambulanti. Altro di più giusto da fare” : “Ministro Salvini, le scrive un sindaco di un piccolo paese del Salento. Le scrivo per dirle che io i miei vigili non li manderò a pattugliare le spiagge ed a sanzionare i venditori ambulanti, i “vu cumpra’” come li chiama qualche suo Senatore. Non li manderò perché i miei vigili hanno Altro da fare, più importante, più giusto”. Donato Metallo, sindaco Pd di Racale, nel Leccese, dice no al Piano spiagge sicure voluto dal ministero ...

Nazionale Under 19 - la delusione di Plizzari : “Non ci sono parole per descrivere il nostro stato d’animo” : Il portiere della Nazionale Under 19 ha commentato la sconfitta subita in finale contro il Portogallo “E’ impossibile spiegare il nostro stato d’animo dopo una partita del genere, non ci sono le parole giuste per descriverlo.. perché dopo aver dimostrato che coglioni abbiamo sotto, dopo non aver mai getta la spugna, non ci meritavamo la sconfitta, eppure è andata così“. Così su Instagram, Alessandro Plizzari, ...

Mattarella 'con' il Papa : "migranti sono i nuovi schiavi"/ Monito Francesco : "Non sono merce ma persone umane" : Si celebra oggi la Giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani che coinvolge circa 40 milioni di persone al mondo, di cui almeno 10 milioni di minori

Ilva - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di almeno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

Flavio Insinna ammette i suoi limiti : “Non posso sostituire Frizzi” : Flavio Insinna si prepara per L’Eredità: “Studierò tutta l’estate” Da lunedì 24 settembre Flavio Insinna sarà al timone della 17esima edizione de L’Eredità, il game più longevo della televisione italiana con alle spalle oltre 3700 puntate e guidata negli anni da Amadeus, Carlo Conti e l’indimenticabile Fabrizio Frizzi. Insinna avrà una missione tutt’altro che semplice che è stata segnata da numerose polemiche e ...

Emma Marrone snob? La sua versione : “Non ci sto” La polemica è virale : Emma Marrone ‘snob’: il fan scatena la polemica che diventa virale sul web. La cantante non ci sta e racconta la sua versione: “Leggere certe caz…. Non ci sto” Un semplice selfie con un fan esigente ed ecco innescata la polemica che ha coinvolto Emma Marrone e che in un batter di ciglia è divenuta […] L'articolo Emma Marrone snob? La sua versione: “Non ci sto” La polemica è virale proviene da ...