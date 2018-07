Nintendo Switch a quota 19 67 milioni di console distribuite

Come Fare Modifica Hack Nintendo Switch : Vuoi Fare la Modifica alla tua Nintendo Switch? Cerchi il modo di effettuare l’Hack alla console Nintendo Switch? Ecco la guida completa con tutto quello che devi sapere Nintendo Switch Modifica Hack: guida completa Sempre più persone cercano un modo per effettuare la Modifica alla console Nintendo Switch o comunque un Hack che permetta di scaricare e usare […]

Minit : l'apprezzato action in stile retro sta per arrivare anche su Nintendo Switch : La versione di Nintendo Switch dell'apprezzato indie action in stile retro, Minit, verrà lanciata il prossimo 9 agosto.Come segnala Videogamer, sviluppato da Vlambeer, Minit adotta la classica estetica dei primi capitoli di Legend of Zelda, ma con una differenza: il tuo eroe sarà simile ad un'anatra e avrà solo 60 secondi per esplorare, risolvere enigmi e combattere i nemici.Mentre questo all'inizio può sembrare totalmente ingiusto e severo, il ...

Secondo gli analisti Nintendo Switch avrà un calo delle vendite : Secondo Jefferies' Atul Goyal, un noto analista del settore, Nintendo Switch subirà un calo nelle vendite durante l'anno fiscale in corso, riporta Gamingbolt.Ebbene queste parole vengono proprio da un analista che si è sempre mostrato entusiasta della console ibrida Nintendo. Egli si mostra infatti comunque ottimista riguardo le vendite della console, le quali nel lungo periodo manterranno comunque un ottimo livello. Il punto riguarda le ...

Prezzo God of War tagliato nei Flash Sales GameStop - offerte su Nintendo Switch e The Crew 2 : GameStop ha lanciato una nuova promozione chiamata Flash Sales, che mette in offerta molti videogiochi e console a prezzi tutto sommato convenienti. Innanzitutto ricordiamo che queste offerte sono riservate esclusivamente ai possessori delle carte Level 3 ed Epic. Vi consigliamo di sbrigarvi perché termineranno a breve, domani 29 luglio, salvo esaurimento scorte. Saranno attive sia online che in negozio. Cosa offre GameStop in questi Flash ...

Go Vacation : il party game arriva su Nintendo Switch con un nuovo trailer di lancio : Go Vacation è un gioco precedentemente uscito su Wii e atteso su Nintendo Switch per il 27 luglio 2018.In occasione del suo lancio, possiamo vedere un nuovo trailer di lancio del party game approdato su Switch. Come riporta MyNintendonews avremo a disposizione più di cinquanta minigiochi, svariate ambientazioni da esplorare e un multiplayer locale fino a quattro giocatori.L'obiettivo del gioco è quello di esplorare quattro resort: il resort ...

Slaps and Beans è ora disponibile anche su PS4 - Xbox One e Nintendo Switch : Una delle coppie più famose della cinematografia italiana, Bud Spencer e Terence Hill, sono approdate su PC lo scorso dicembre in una trasposizione videoludica delle opere di cui sono stati protagonisti, Slaps and Beans.Dopo alcuni mesi, il titolo è stato finalmente pubblicato anche su console, ed è attualmente disponibile su Xbox One al prezzo di 19,99€, su PS4 a 26,99€ e sul Nintendo eShop a 20€. Il gioco è un picchiaduro a ...

Nintendo Switch Online : il preorder dell'abbonamento spunta su Amazon : Nintendo lancerà a settembre Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento che permetterà agli utenti Switch di giocare Online con gli amici, di accedere a un sistema di salvataggi basato sul cloud, di sfruttare sconti esclusivi e di ricevere alcuni classici della libreria Nintendo.La compagnia aveva già rivelato il prezzo dei diversi tagli dell'abbonamento, che come segnala NintendoLife è oggi arrivato a sorpresa su Amazon. La divisione ...

Paladins diventa free-to-play su Nintendo Switch : Il mese scorso, precisamente durante la settimana dedicata all'E3 Paladins è stato pubblicato (per un breve periodo) su Nintendo Switch, per qualche strana ragione però non si trattava della versione free-to-play ma di quella a pagamento.Come riporta Gamingbolt, la versione che è stata rilasciata su Nintendo Switch conteneva il Founder's Pack, ovvero la versione in cui bisognava pagare per sbloccare tutti gli eroi, al posto di quella ...

Salt and Sanctuary arriva su Nintendo Switch : ecco la data d'uscita : Volendo estrarre il coniglio dal cilindro, Ska Studios ha annunciato oggi a sorpresa che Salt and Sanctuary si appresta a sbarcare su Nintendo Switch, con una release digitale sul Nintendo eShop fissata già per la prossima settimana.Come segnala Videogamer.com, il gioco sarà disponibile sulla console ammiraglia Nintendo a partire dal prossimo 2 agosto, mentre una versione retail è prevista per la fine del 2018. Salt and Sanctuary era uscito ...

Il publisher di GTA è soddisfatto delle vendite dei suoi giochi su Nintendo Switch : Nintendo è riuscita a ottenere il supporto per il suo Switch di alcune terze parti di notevole peso, ma le più sorprendenti sono probabilmente le case editrici di The Elder Scrolls, Bethesda, e di GTA, Take Two. Take Two, in particolare, è stato un sorprendente sostenitore della piattaforma, portando sull'ibrida NBA 2K18 e WWE 2K18 l'anno scorso, ma anche pubblicando LA Noire, oltre all'annuncio di NBA 2K19 (e Carnival Games ...).Della ...

SX Pro Recensione : Le nostre impressioni sulla modifica per Nintendo Switch del Team Xecuter : Di recente il Team Xecuter ha commercializzato l’SX Pro, una modifica per Nintendo Switch che permette di eseguire homebrew e backup, installare un custom firmare, effettuare il backup della Nand e molto altro ancora. Quest’oggi su gentile concessione del rivenditore francese Modchip83, vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sul Kit. Vi anticipiamo che questa Recensione è solo a scopo ...

Nintendo Switch : annunciati i controller in stile GameCube : Hori ha annunciato tre nuovi controller per Nintendo Switch ispirati a quelli Game Cube, i prodotti in questione saranno dedicati a Mario, Zelda e Pikachu.Come riporta NintendoLife i tre controller potranno essere connessi a Switch tramite un cavo USB e garantiranno il massimo confort anche per periodi di gioco prolungati. I controller danno anche la possibilità di riassegnare alcuni tasti come come L/R e i grilletti ZL/ZR, per adattarli a ...