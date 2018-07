Niente più ingressi gratis ai musei? Buona idea | ma il ministro lo dica a Di Maio

MARCO PAOLINI - LETTERA DOPO L'INCIDENTE : "Niente È PIÙ COME PRIMA"/ Ultime notizie - assente al Pelmo d'Oro : MARCO PAOLINI, LETTERA DOPO L'INCIDENTE: "niente è più COME prima". Ultime notizie, l'attore non si presenta a Belluno per ritirare il premio Pelmo d'Oro(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 16:59:00 GMT)

Marco Paolini dopo l'incidente : "Sono crollato - Niente è più come prima" : A una decina di giorni dal tamponamento in A4 che ha provocato la morte di una donna, l'artista ha scritto alla giuria del Pelmo d'Oro: "Il mio carattere somiglia alle Alpi, poi un pezzo viene giù di schianto"

Marco Paolini dopo l’incidente : «Niente è più come prima» : Marco Paolini non c’era. Non se l’è sentita, l’attore che il 17 luglio scorso ha provocato un incidente d’auto in cui è morta una donna di 53 anni e per cui ora è accusato di omicidio stradale, di ritirare il Pelmo d’Oro, sabato 28 luglio a Rocca Pietore, in provincia di Belluno. Non se l’è sentita, di salire sul palco, guardare il suo pubblico e dire «grazie». Non ha voluto, e di questo si è scusato, in una lettera inviata alla sua gente e ...

Il dolore di Marco Paolini : "Niente è più come prima" : Dopo quello schianto in auto, costato la vita ad una donna, "Niente è più come prima". Lo scrive Marco Paolini, l'attore che con la sua Volvo, il 17 luglio scorso,

Paolini : "Niente è più come prima" : Una lettera alla platea del premio che ha rinunciato a ritirare, letta da un amico per raccontare il dolore dopo la tragedia. Questo quanto accaduto a Rocca Pietore, in provincia di Belluno, sul palco ...

Ilva : Palombella - futuro sempre più incerto - zero esuberi o Niente accordo : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Luigi Di Maio e i vertici di AM InvestCo non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda dell’Ilva, se non ulteriori incertezze che non fanno che aggravare la situazione”. A dichiararlo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che, commentando l’esito dell’incontro tra il ministro Di Maio e ...

Ilva : Palombella - futuro sempre più incerto - zero esuberi o Niente accordo : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “L’incontro di oggi al Ministero dello Sviluppo economico tra il ministro Luigi Di Maio e i vertici di AM InvestCo non aggiunge nulla di nuovo alla vicenda dell’Ilva, se non ulteriori incertezze che non fanno che aggravare la situazione”. A dichiararlo il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, che, commentando l’esito dell’incontro tra il ministro Di Maio e ...

Salone di Detroit - Niente più freddo e gelo. Dal 2020 si farà a giugno : Era solo questione di tempo prima che accadesse: dal 2020, il North American International Auto Show (NAIAS), conosciuto anche come Salone di Detroit, si terrà a giugno e non più a gennaio. Un cambiamento importante per un motorshow nato nel 1907 e sopravvissuto fino a oggi a una guerra mondiale, alla crisi economica del 2007 e, indirettamente, al dieselgate del 2015, che ha messo in corsa il settore automotive verso l’elettrificazione di massa ...

CARLOTTA LO GRECO / Dalla diagnosi alla guarigione dal cancro : "Ora Niente mi fa più paura" : CARLOTTA Lo GRECO e il tumore che l'ha colpita lo scorso anno: dai sintomi, all'inizio delle cure fino alla guarigione definitiva. Il racconto alla rivista 'Più sani più belli".(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 08:21:00 GMT)

F1 – Secondo ma con soddisfazione - Bottas sicuro dopo le qualifiche : “Ferrari più veloce - non posso lamentarmi di Niente” : Le impressioni di Valtteri Bottas dopo le qualifiche sul circuito di Hockenheim del Gp di Germania Sebastian Vettel conquista la pole position sul suo circuito di casa. Ad Hockenheim il tedesco si consacra per la 55ª volta in carriera poleman delle qualifiche del campionato mondiale di Formula Uno. Dietro il ferrarista, si piazzano Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen. Giornata sfortunata per Lewis Hamilton, fermatosi dopo pochi giri sulla ...

Tour de France - il direttore Prudhomme è durissimo dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez : “mai più fumogeni - non c’entrano Niente col ciclismo” : Tour de France, le parole del direttore Christian Prudhomme dopo la caduta di Nibali sull’Alpe d’Huez “La salita sull’Alpe d’Huez è stata dolorosa. I corridori del Tour, i campioni di questa gara, devono essere rispettati“. Così il direttore del Tour de France Christian Prudhomme ha chiesto ai tifosi di mostrare più rispetto il giorno dopo la caduta di Nibali provocata da uno spettatore e i fischi sul ...

Niente più inoltro messaggi in WhatsApp selvaggio : limite 5 condivisioni in test : La funzione di inoltro messaggio in WhatsApp ci ha cambiato la vita e non in meglio certamente: è inutile negarlo. Le catene e bufale in circolazione sull'applicazione di messaggistica traggono pure vantaggio dalla facilità con la quale qualsiasi nota possa essere ricondivisa tempestivamente con la nostra intera rubrica o comunque un'ampia selezione di contatti. Contro questa pratica spesso deleteria prende un provvedimento ben deciso proprio ...

Unione Europea - Entro sette anni Niente più dazi sulle auto made in Japan : L'Unione Europea e il Giappone hanno siglato un accordo di massima per liberalizzare gli scambi commerciali tra le due aree, che avrà molteplici conseguenze per il settore automobilistico del Vecchio Continente. L'intesa politica, volta a favorire la conclusione Entro la fine dell'anno delle trattative per arrivare al cosiddetto Jefta (Japan Europe free trade agreement) e legata a un ulteriore accordo di partnership economica su diversi temi ...

Unione Europea - Entro sette anni Niente più dazi sulle auto Made in Japan : L'Unione Europea e il Giappone hanno siglato un accordo di massima per liberalizzare gli scambi commerciali tra le due aree che avrà molteplici conseguenze per il settore automobilistico del Vecchio Continente. L'intesa politica, volta a favorire la conclusione Entro la fine dell'anno delle trattative per arrivare al cosiddetto Jefta (Japan Europe Free Trade Agreement) e legata a un ulteriore accordo di partnership economica su diversi temi come ...