Nici Walde stabilisce il nuovo record del mondo sulle 24 ore su una bici

sportfair

: Opel : OPEL PARTECIPA AL TENTATIVO DI RECORD MONDIALE SULLE 24 ORE DI NICI WALDE - NewspressItalia : Opel : OPEL PARTECIPA AL TENTATIVO DI RECORD MONDIALE SULLE 24 ORE DI NICI WALDE -

(Di martedì 31 luglio 2018) Resistenza pura: l’atletafa ildel24 ore con 1.088 chilometri registrando anche ilsu pista Alle 10,28 dello scorso 29 luglioè scesa dalla velomobile al Centro Prove Opel di Rodgau-Dudenhofen, esausta ma felice. Nel giro di 24 ore ha percorso esattamente 1.088 chilometri con la suacletta totalmente carenata e ha stabilito ilmondiale femminile su HPV (veicoli a trazione umana). Nessun altra donna ha mai percorso una distanza superiore grazie esclusivamente alla propria forza fisica in questo periodo di tempo.aveva battuto il precedentemondiale femminile di 1.012 chilometri in poco meno di 22 ore. Grazie a questo, l’atleta fa la storia, proprio come il Centro Prove Opel. “Non so neppure che cosa pensare. Battere ilmondiale femminile24 ore era il mio obiettivo. Peccato che ...