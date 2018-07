Nella sala operativa dell?Esercito | il cuore di «Strade Sicure»

CONFERENZA STAMPA - Mercoledì 1 agosto 2018 alle 12 - Nella sala di Giunta della residenza municipale : Presentazione dell'iniziativa 'Ferrara mia' 30-07-2018 / Giorno per giorno Mercoledì 1 agosto 2018 alle 12, nella sala di Giunta della residenza municipale , sarà illustrata in CONFERENZA STAMPA l'...

LegioNella - salgono a 26 i casi di contagio/ Ultime notizie - tre morti a Bresso : monito Sindaco Sala : Allarme Legionella a Milano, già 2 vittime e 17 casi accertati nella zona di Bresso. Controlli a campione sull'acqua potabile, ma ancora non è stata individuata la fonte(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 21:12:00 GMT)

Alimenti - rischio salmoNella : ritirato lotto di salamini : Richiamati dal mercato i salamini Cavalleri Carni Srl. A darne notizia è una comunicazione sul sito del ministero della Salute, secondo la quale a motivare il richiamo è la presenza di salmonella. Ad essere interessato è il lotto del 16-05-2018 prodotto nello stabilimento di Paitone (Bs). L’invito alla popolazione è di restituire il lotto “in quanto non conforme per salmonella”. L'articolo Alimenti, rischio salmonella: ritirato ...

Allerta salmoNella - ritirato lotto di salamini : Richiamati dal mercato i salamini Cavalleri Carni Srl. A darne notizia è una comunicazione sul sito del ministero della Salute, secondo la quale a motivare il richiamo è la presenza di salmonella . Ad ...

Presenza di salmoNella - Ministero della Salute richiama salamino di puro suino : Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salamini di puro suino a marchio Cavalleri Carni per la Presenza di salmonella spp. Il prodotto interessato è distribuito in singole unità e in filze con data di produzione 16/05/2018 e data di scadenza 16/05/2019. Il prodotto non va consumato.Continua a leggere

Richiamo per salame - rischio salmoNella : lotto e marchio : Un nuovo Richiamo alimentare è apparso oggi 19 luglio 2018 sul sito del Ministero della salute: il prodotto incriminato è un tipo di salame di puro suino. Il Richiamo è per rischio microbiologico, nello specifico per rischio di salmonella. salame a rischio salmonella: Richiamo del 19 luglio 2018 Il salame per cui il Ministero della salute ha pubblicato il Richiamo è denominato ‘salamini di puro suino’, a marchio Cavalleri Carni SRL ...

4.a COMMISSIONE CONSILIARE - Convocata per giovedì 19 luglio alle 15.30 Nella sala Zanotti : Informativa sul bilancio Asp 2017 18-07-2018 / Giorno per giorno La 4 .a COMMISSIONE CONSILIARE - presieduta dal consigliere Bova - si riunirà giovedì 19 luglio 2018 alle 15.30 nella sala Zanotti ...

MUSEO RISORGIMENTO E RESISTENZA - Giovedì 19 luglio alle 18.30 Nella sala di corso Ercole I d'Este 19 : In mostra 'Foto dai campi di concentramento e dal fronte resistenziale' 17-07-2018 / Giorno per giorno Una mostra con "Foto dai campi di concentramento e dal fronte resistenziale: la sopravvivenza e ...

Ideato un sistema per salavare i bambini tailandesi prigionieri Nella grotta : Il magnate americano Elon Musk ha messo a disposizione del governo thailandese i suoi ingegneri per tirare fuori dalla grotta il gruppo: si tratta di tecnici dell'azienda The Boring Company, ...

La Juve Nella sua vita : colori - passione e Salas : Fino a quando era piccolo e muoveva i primi passi nel mondo del pallone: 'La Juve mi è sempre piaciuta sin da bambino'. Anche perché il suo primo club, il Nacional Madeira, aveva proprio i colori ...

Salah rinnova e diventa il giocatore più pagato Nella storia del Liverpool : Il nuovo contratto fino al 2023 porterà a un raddoppio dell'ingaggio per l'attaccante egiziano L'articolo Salah rinnova e diventa il giocatore più pagato nella storia del Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

La foto di Melania seduta da sola Nella sala Ovale circondata dai giornalisti è diventata virale (per il motivo sbagliato) : Il presidente e Melania Trump hanno dato il benvenuto a Re Felipe VI e alla regina Letizia di Spagna alla Casa Bianca per un tea party vecchio stile durante il viaggio dei reali negli Stati Uniti. Filippo e Letizia sono arrivati negli States per celebrare i trecento anni di amicizia dei due Paesi. In vista degli incontri ufficiali, le due coppie hanno posato all'esterno della Casa Bianca per le foto di rito. Melania indossava un vestito con una ...

Vittoria - raid vandalico Nella sala consiliare : raid vandalico nella Sala consiliare. Il presidente Nicosia: “Gravissimo attacco alle istituzioni cittadine. Andiamo avanti a testa alta".

Lecce : crolla un balcone Nella sala ricevimenti - operaio 32enne precipita e muore : Stefano Vetrugno, operaio edile di 32 anni, è morto precipitando da un’altezza di circa tre metri mentre lavorava nella sala ricevimenti “Villa Marchesi”, sulla strada provinciale che collega Campi salentina a Novoli. A provocare la caduta sarebbe stato il crollo improvviso di un balconcino. Il giovane non indossava il casco.Continua a leggere