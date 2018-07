Nel centrodestra resta il gelo Giorgetti prova a mediare

Il dl dignità sbarca in aula - ma restano le divisioni Nel centrodestra : Dinanzi agli oltre 400 emendamenti depositati lo stesso Di Maio non esclude il ricorso alla fiducia nel timore di ostruzionismo -

Referendum sulla Tav - consensi Nel centrodestra per la proposta di Chiamparino. Cgil 'Opera fondamentale' : ROMA. Si allarga il fronte favorevole a un Referendum sulla Torino-Lione . A lanciare la proposta, in un'intervista a Repubblica , è stato il governatore del Piemonte Sergio Chiamparino . 'Se il ...

think tank 'Trentino 2030' : coalizione centrodestra : bazzaNella - ' Via gli individualismi si converga al più presto su un candidato ... : Ieri a Villa Madruzzo l'incontro svoltosi in serata dalle 19 alle 22 ha visto coinvolti una ventina di nuovi sostenitori locali provenienti dal mondo dell'impresa, della ricerca e del non profit. Gli ...

Dl dignità : Giorgetti (Fi) - è fallimentare - Lega lasci M5S e torni Nel centrodestra (2) : (AdnKronos) - “Gli amici della Lega – conclude Massimo Giorgetti - hanno oggi la responsabilità di scegliere tra il M5S, che sul tema del lavoro ha un’idea ‘social comunista’, e la ricomposizione di un nuovo Centro Destra, vicino alle imprese e ai lavoratori, per un innovativo patto sociale sulla ba

Dl dignità : Giorgetti (Fi) - è fallimentare - Lega lasci M5S e torni Nel centrodestra : Venezia, 25 lug. (AdnKronos) - “In ordine alla netta presa di posizione degli industriali del Nord Est contro il Decreto dignità, concordiamo con le forti perplessità di Confindustria e degli industriali spaventati dal provvedimento targato Di Maio che, invece di sostenere le imprese, le punisce”. L

Rifiuti - Ambiente e Igiene Urbana rimangono la "bestia nera" del centrodestra Nella Tuscia : Anche se è un momento "liquido" della politica Nazionale, assistiamo ad un centrodestra che si combatte sui Decreti anche in Parlamento ma governa insieme nei Comuni, tutto ciò provoca ...

Ballottaggi : volano Lega e centrodestra - crolla il Pd anche Nelle roccaforti rosse : Il Pd non regge alla prova dei Ballottaggi. Poco più di tre mesi dopo la storica sconfitta alle politiche del 4 marzo, dalle città arriva una nuova debacle: cadono le roccaforti rosse di Siena, Pisa, Massa, Imola. In Emilia Romagna e Toscana i dem, nonostante le coalizioni larghe, non riescono a tenere le città governate, in alcuni casi, da oltre s...

Elezioni amministrative : crollo della sinistra Nelle vecchie roccaforti - avanti Lega e centrodestra ai ballottaggi : Le roccaforti rosse non esistono più. È il ballottaggio delle Elezioni amministrative a decretare la fine del predominio del centrosinistra anche in Emilia-Romagna e in Toscana. I Cinque Stelle si affermano ad Avellino e Imola, finora governate dal Pd, ma perdono Ragusa. Avanzano Lega e centrodestra un po’ dappertutto, ma soprattutto scalzano il centrosinistra in città storicamente rosse come Siena, Massa e Pisa. I ballottaggi conferma la ...

Ballottaggi - avanzano Lega e centrodestra Crollo Pd - travolto Nelle regioni «rosse» Imola e Avellino ai 5 Stelle - Tutti i dati : Si è votato dalle 7 alle 23 in 75 Comuni. Affluenza sotto il 50 per cento (48,13). Chiamati alle urne 2,8 milioni di italiani

Ballottaggi : volano Lega e centrodestra - crolla il Pd anche Nelle roccaforti rosse : Il centrodestra vince le elezioni comunali 2018 e conquista 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3). Tracollo del centrosinistra che vince solo in 5 Comuni (ne aveva 17) e perde le roccaforti di Siena, Pisa, Massa, Terni e Avellino. Il Movimento 5 Stelle vince ad Avellino ma perde il sindaco di Ragusa. Le liste civiche vincono a Barletta,...

Le amministrative le vince il centrodestra - male il Pd anche Nelle regioni 'rosse' : vince Matteo Salvini, gli italiani premiano comunque l'asse Lega-M5s che dal primo giugno sta governando il Paese. Il centrodestra ha vinto le elezioni comunali 2018, conquistando 11 sindaci (alle precedenti elezioni ne aveva 3). Crolla invece il centrosinistra - che vince solo in 5 comuni (ne aveva 17) e perde le roccaforti di Siena, Pisa, Massa, Terni (città storicamente 'sue') e Avellino, malgrado dopo il ...

Sarzana al centrodestra per la prima volta : caroselli in città per il neo-sindaco Cristina PonzeNelli : 'È la notte in cui sono cadute tutte le barriere ci hanno diviso. Sarò l'ultima dei sarzanesi. prima di me venite tutti voi. Il cambiamento era nell'area, mi aspettavo una affermazione così ampia'. ...

Sondaggi - non solo i “porti chiusi” : la linea Salvini in Europa piace a due elettori su tre - plebiscito Nel centrodestra e M5s : Chiudere i porti per fermare gli sbarchi e fare la voce grossa in Europa. Matteo Salvini da ministro dell’Interno ha portato la questione migranti al centro del dibattito polito e la sua gestione dal caso Aquarius ha convinto più della metà degli italiani. Il Sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera conferma la tendenza già registrata dagli ultimi dati Swg: al 59% degli elettori piace la linea politica del ministro ...