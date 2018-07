' Ndrangheta | 14 arresti a Reggio Calabria

Blitz anti- Ndrangheta contro la cosca "Libri" - 14 arresti per estorsione e porto d'armi : Polizia e Carabinieri stanno eseguendo a Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone accusate di essere affiliate alla cosca di 'ndrangheta dei "Libri". Le persone coinvolte nell'operazione sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione , detenzione e porto illegali di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e altri reati.Il provvedimento in esecuzione ...

Ndrangheta - blitz contro una delle cosche più potenti di Reggio Calabria 14 arresti : Polizia di Stato e carabinieri stanno eseguendo a Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti di 14 affiliati alla cosca 'ndranghetista 'libri', egemone in particolare in ...

' Ndrangheta - 11 arresti nel Crotonese : 8.32 I carabinieri della compagnia di Petilia Policastro (Crotone), hanno eseguito nella zona di Roccabernarda, una ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 11 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso. I reati riscontrati sono: omicidio, detenzione e porto illegale di armi, estorsione, ricettazione, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, abuso d'ufficio, ...

' Ndrangheta - Reggio Calabria : 3 arresti per omicidio del 2011 - : Secondo le indagini sarebbero tra i responsabili della morte di Giuseppe Canale, affiliato alla cosca 'Condello-Chirico'. I tre, in concorso tra loro e con altri indagati, sono stati accusati anche di ...

Ndrangheta - trovate 26mila piante di marijuana : scacco al clan di Vibo Valentia - 18 arresti : La Questura ha scoperto i 'giardini segreti' del clan Mancuso di Vibo Valencia, in cui veniva coltivata marijuana per un valore di 20 milioni di euro. A capo dell’associazione Emanuele Mancuso. arresti a Nicotera, Vibo, Joppolo, Limbadi e Capistrano. Droga coltivata in provincia e spacciata in tutta Italia.Continua a leggere