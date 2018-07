' Ndrangheta | blitz contro la cosca Libri a Reggio Calabria | 14 arresti

Blitz anti-Ndrangheta contro la cosca "Libri" - 14 arresti per estorsione e porto d'armi : Polizia e Carabinieri stanno eseguendo a Reggio Calabria un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 14 persone accusate di essere affiliate alla cosca di 'ndrangheta dei "Libri". Le persone coinvolte nell'operazione sono accusate di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegali di armi aggravati dal metodo mafioso, intestazione fittizia di beni e altri reati.Il provvedimento in esecuzione ...