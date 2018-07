: 'Ndrangheta. Blitz CC e Polizia,arresti - TelevideoRai101 : 'Ndrangheta. Blitz CC e Polizia,arresti - malgradotuttobl : '#Ndrangheta, blitz ''Giardini segreti'': scovate coltivazioni di droga - casertace : ESCLUSIVA 09:34. Ndrangheta e mafia infiltrata nel Tarì? Blitz della Guardia di Finanza sequestrati 20 chili di arg… -

di Stato e Carabinieri stanno eseguendo a Reggio Calabria un ordine di custodia cautelare nei confronti di 14 persone accusate di essere affiliate alla cosca di 'dei 'Libri'. Le accuse sono di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, detenzione e porto illegali di armi aggravati dal metodo mafioso,intestazione fittizia di beni e altri reati. Ricostruiti gli assetti organizzativi della cosca e gli "equilibri"con le altre famiglie mafiose egemoni in città. Sequestrati beni per un milione di euro(Di martedì 31 luglio 2018)