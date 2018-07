Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 migranti

Migranti - la Diciotti sbarcherà a Trapani - Di Maio : inimmaginabile chiudere i porti a una Nave italiana : A indicare Trapani come porto di sbarco per l'imbarcazione della Guardia costiera è stato il Viminale al termine di una vicenda che ha scatenato forti tensioni all'interno del governo. Di Maio: "Con ...

Migranti : Di Maio - inimmaginabile chiudere porti a Nave italiana : Roma, 11 lug. (AdnKronos) – “Se si tratta di una nave italiana, che è intervenuta in una situazione che dovremmo chiarire, bisogna necessariamente farla sbarcare”. Così il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, ospite di Omnibus su La7, intervenendo sul caso della nave Diciotti. Il ministro puntualizza come i porti non siano “chiusi, lo sono alle ong che non rispettano le regole”. Quanto alla ...

Migranti - il governo si spacca sulla Nave italiana. Il Viminale : 'Niente porti' : LA MEDIAZIONE Da palazzo Chigi si tenta a far passare lo scontro come normale dialettica politica: è parte della natura della coalizione di questo governo una sorta di divisione dei ruoli. Nella ...

Migranti - Viminale blocca Nave italiana con 66 a bordo : trasferiti sulla Diciotti della Guardia costiera. Scontro nel governo : Tensione nel governo per 66 Migranti trasferiti a bordo della nave Diciotti della Guardia costiera dopo essere stati salvati in acque libiche dalla Vos Thalassa, rimorchiatore italiano...

Migranti - il governo si spacca sulla Nave italiana : Conte sostiene Trenta e Toninelli : Come un arbitro, Giuseppe Conte ha dovuto calmare Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta. I due ministri, assente Matteo Salvini in trasferta in Calabria, nel vertice dedicato ai Migranti e alla ...

Lo scontro tra Salvini e Toninelli - lascia in sospeso il destino di una Nave italiana : Articolo aggiornato alle ore 14.12 del giorno 10 luglio 2018 Salvini nega l’attracco alla Vos Thalassa - nave battente bandiera italiana - che aveva raccolto 67 migranti alla deriva al largo delle coste della Libia, ma il ministro delle Infrastrutture interviene e alla fine i migranti recuperati ieri sera sono stati trasbordati sulla nave Diciotti e dovrebbero sbarcare in Italia. Il ...

Nave italiana salva 66 migranti - Salvini la blocca : Una Nave della Guardia Costiera italiana è al centro di un caso dopo aver preso a bordo 66 migranti prelevati da un rimorchiatore battente bandiera italiana, la Nave Vos Thalassa, che li aveva soccorsi al largo della costa libica. Per il ministro degli Interni, Matteo Salvini, la Vos Thalassa era da bloccare perchè intervenuta in acque Sar (Search and Rescue) di competenza della Libia “anticipando l’intervento della Guardia Costiera ...