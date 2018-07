Nave italiana soccorre e riporta in Libia 108 migranti Ultime notizie | violato

Nave italiana soccorre migranti e li porta in Libia. E' la prima volta | : La denuncia di Nicola Fratoianni: un fatto senza precedenti, che avviene in violazione della legislazione internazionale che garantisce il diritto d'asilo e che non riconosce la Libia come un porto ...

Centootto migranti soccorsi e respinti in Libia da una Nave italiana : Nonostante le raccomandazioni delle autorità europee, che hanno ricordato che la Libia non è un porto sicuro per i migranti, una nave italiana ha riaccompagnato nel porto di Tripoli 108 migranti soccorsi nel Mediterraneo. Nessuno di loro ha potuto chiedere asilo politico.Continua a leggere

Migranti - la Diciotti sbarcherà a Trapani - Di Maio : inimmaginabile chiudere i porti a una Nave italiana : A indicare Trapani come porto di sbarco per l'imbarcazione della Guardia costiera è stato il Viminale al termine di una vicenda che ha scatenato forti tensioni all'interno del governo. Di Maio: "Con ...

Migranti : Di Maio - inimmaginabile chiudere a una Nave italiana