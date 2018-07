Nave italiana riporta 108 migranti in Libia Salvini smentisce

Oltre 100 migranti soccorsi e riportati in Libia - è il primo respingimento di una Nave italiana : Questa volta il rimorchiatore non ha invertito la rotta e dopo avere salvato da un sicuro naufragio 108 persone che navigavano su un gommone, ha rivolto la prua verso la Libia, sbarcando a Tripoli il suo carico di uomini e donne. Non era mai accaduto prima. Siamo dinanzi al primo vero e proprio respingimento in mare. ...

Diario di bordo dalla Open Arms. Così una Nave italiana ha violato il diritto internazionale : 26 luglioIntorno alle 12 chi sta di guardia avvista qualcosa in mare. La prima impressione è quella che si tratti di un corpo. Scendiamo con un gommone. Vado anche io. Per fortuna è un falso allarme. Quello che avevano visto galleggiare era la carcassa di una pecora. Quando sulle navi che le trasportano qualcuna si ammala, non è infrequente che venga buttata in mare. Tiriamo un sospiro di sollievo.A quel punto con uno dei ...

